සජීවී BabyUnicorn සඳහා අද මිල 0 USD කි. BABYU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BABYU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BABYU ගැන වැඩි විස්තර

BABYU මිල තොරතුරු

BABYU යනු කුමක්ද

BABYU නිල වෙබ් අඩවිය

BABYU ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BABYU මිල පුරෝකථනය

BabyUnicorn ලාංඡනය

BabyUnicorn මිල (BABYU)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BABYU සිට USD සජීවී මිල:

$0.00015481
$0.00015481$0.00015481
-1.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
BabyUnicorn (BABYU) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:25:53 (UTC+8)

BabyUnicorn (BABYU) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-1.30%

+21.50%

+21.50%

BabyUnicorn (BABYU) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BABYU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BABYUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BABYU පසුගිය පැය තුල, -0.73% කින්, පැය 24 තුල, -1.30% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +21.50% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

BabyUnicorn (BABYU) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 154.35K
$ 154.35K$ 154.35K

--
----

$ 154.35K
$ 154.35K$ 154.35K

999.84M
999.84M 999.84M

999,843,407.961417
999,843,407.961417 999,843,407.961417

BabyUnicorn හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 154.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.84M සමඟින් BABYU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999843407.961417 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 154.35K කි.

BabyUnicorn (BABYU) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, BabyUnicornහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BabyUnicornහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BabyUnicornහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BabyUnicornහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.30%
දින 30 යි$ 0-29.19%
දින 60 යි$ 0+30.53%
දින 90 යි$ 0--

BabyUnicorn (BABYU) යනු කුමක්ද

Introducing BabyU the first in the world Unicorn AI TOY– Where AI Meets Playfulness & Learning

Visit: babyu.tech

Hello Crypto & Tech Community,

We’re excited to unveil BabyU (BABYU) — an innovative project blending AI-powered educational toys with cryptocurrency utility, designed to spark creativity, learning, and playful exploration.

What Is BabyU? • BabyU develops intelligent toys and educational tools that use AI to engage children in learning, creativity, and interactive play. • The project envisions a future where smart toys not only entertain, but also teach, adapting to each child’s pace and needs.
• Importantly, BabyU tokens (BABYU) will be integrated as a payment method within the eco-system — meaning you can use BABYU to purchase AI toys and educational products.

BabyUnicorn (BABYU) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

BabyUnicorn මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ BabyUnicorn (BABYU) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ BabyUnicorn (BABYU) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? BabyUnicorn සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් BabyUnicorn මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BABYU දේශීය මුදල් වෙත

BabyUnicorn (BABYU) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BabyUnicornBABYU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BABYU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BabyUnicorn (BABYU) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

BabyUnicorn (BABYU) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BABYU හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
BABYU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BABYU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
BabyUnicorn හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BABYU සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 154.35K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BABYU හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BABYU හි සංසරණ සැපයුම 999.84M USD වේ.
BABYU හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් BABYU අත්කර ගති.
BABYU හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BABYU අත්කර ගති.
BABYU හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BABYU සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BABYU වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BABYU මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BABYU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:25:53 (UTC+8)

BabyUnicorn (BABYU) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

