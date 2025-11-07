හුවමාරුවDEX+
සජීවී Baby DOWGE සඳහා අද මිල 0 USD කි. BABY DOWGE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BABY DOWGE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BABY DOWGE ගැන වැඩි විස්තර

BABY DOWGE මිල තොරතුරු

BABY DOWGE යනු කුමක්ද

BABY DOWGE නිල වෙබ් අඩවිය

BABY DOWGE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BABY DOWGE මිල පුරෝකථනය

Baby DOWGE ලාංඡනය

Baby DOWGE මිල (BABY DOWGE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BABY DOWGE සිට USD සජීවී මිල:

$0.00023392
-1.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Baby DOWGE (BABY DOWGE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:27:30 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0
$ 0.00323566
$ 0
-1.80%

-2.14%

-24.23%

-24.23%

Baby DOWGE (BABY DOWGE) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BABY DOWGE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BABY DOWGEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00323566 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BABY DOWGE පසුගිය පැය තුල, -1.80% කින්, පැය 24 තුල, -2.14% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.23% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 233.91K
--
$ 233.91K
999.97M
999,971,668.125516
Baby DOWGE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 233.91K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.97M සමඟින් BABY DOWGE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999971668.125516 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 233.91K කි.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Baby DOWGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Baby DOWGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Baby DOWGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Baby DOWGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.14%
දින 30 යි$ 0-58.80%
දින 60 යි$ 0-16.90%
දින 90 යි$ 0--

Baby DOWGE (BABY DOWGE) යනු කුමක්ද

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Baby DOWGE මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Baby DOWGE (BABY DOWGE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Baby DOWGE (BABY DOWGE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Baby DOWGE සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Baby DOWGE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BABY DOWGE දේශීය මුදල් වෙත

Baby DOWGE (BABY DOWGE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Baby DOWGEBABY DOWGE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BABY DOWGE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Baby DOWGE (BABY DOWGE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Baby DOWGE (BABY DOWGE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BABY DOWGE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
BABY DOWGE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BABY DOWGE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Baby DOWGE හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BABY DOWGE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 233.91K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BABY DOWGE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BABY DOWGE හි සංසරණ සැපයුම 999.97M USD වේ.
BABY DOWGE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00323566 USD ක ATH මිලක් BABY DOWGE අත්කර ගති.
BABY DOWGE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BABY DOWGE අත්කර ගති.
BABY DOWGE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BABY DOWGE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BABY DOWGE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BABY DOWGE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BABY DOWGE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:27:30 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

