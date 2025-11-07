Baby DOWGE මිල (BABY DOWGE)
-1.80%
-2.14%
-24.23%
-24.23%
Baby DOWGE (BABY DOWGE) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BABY DOWGE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BABY DOWGEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00323566 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BABY DOWGE පසුගිය පැය තුල, -1.80% කින්, පැය 24 තුල, -2.14% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.23% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Baby DOWGE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 233.91K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.97M සමඟින් BABY DOWGE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999971668.125516 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 233.91K කි.
අද දිනය තුළ, Baby DOWGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Baby DOWGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Baby DOWGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Baby DOWGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.14%
|දින 30 යි
|$ 0
|-58.80%
|දින 60 යි
|$ 0
|-16.90%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!
Baby DOWGEBABY DOWGE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BABY DOWGE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
