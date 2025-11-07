Axelrod by Virtuals මිල (AXR)
Axelrod by Virtuals (AXR) තත්ය කාලීන මිල $0.00933504. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00818911 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00975063 ක උපරිම අගයක් අතර AXR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AXRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04937155 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00163668 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AXR පසුගිය පැය තුල, +3.61% කින්, පැය 24 තුල, -4.26% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -43.89% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Axelrod by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.99M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 642.14M සමඟින් AXR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.34M කි.
අද දිනය තුළ, Axelrod by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000415588223623846 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Axelrod by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0043007518 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Axelrod by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0026277680 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Axelrod by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0099917880820019 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.000415588223623846
|-4.26%
|දින 30 යි
|$ +0.0043007518
|+46.07%
|දින 60 යි
|$ -0.0026277680
|-28.14%
|දින 90 යි
|$ -0.0099917880820019
|-51.69%
Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.
Axelrod by VirtualsAXR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AXR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
