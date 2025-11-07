හුවමාරුවDEX+
සජීවී Axelrod by Virtuals සඳහා අද මිල 0.00933504 USD කි. AXR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AXR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AXR ගැන වැඩි විස්තර

AXR මිල තොරතුරු

AXR යනු කුමක්ද

AXR නිල වෙබ් අඩවිය

AXR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AXR මිල පුරෝකථනය

Axelrod by Virtuals ලාංඡනය

Axelrod by Virtuals මිල (AXR)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 AXR සිට USD සජීවී මිල:

-4.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Axelrod by Virtuals (AXR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:38:35 (UTC+8)

Axelrod by Virtuals (AXR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

+3.61%

-4.26%

-43.89%

-43.89%

Axelrod by Virtuals (AXR) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00933504. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00818911 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00975063 ක උපරිම අගයක් අතර AXR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AXRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04937155 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00163668 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AXR පසුගිය පැය තුල, +3.61% කින්, පැය 24 තුල, -4.26% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -43.89% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Axelrod by Virtuals (AXR) වෙළඳපල තොරතුරු

Axelrod by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.99M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 642.14M සමඟින් AXR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.34M කි.

Axelrod by Virtuals (AXR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Axelrod by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000415588223623846 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Axelrod by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0043007518 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Axelrod by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0026277680 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Axelrod by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0099917880820019 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000415588223623846-4.26%
දින 30 යි$ +0.0043007518+46.07%
දින 60 යි$ -0.0026277680-28.14%
දින 90 යි$ -0.0099917880820019-51.69%

Axelrod by Virtuals (AXR) යනු කුමක්ද

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Axelrod by Virtuals (AXR) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Axelrod by Virtuals මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Axelrod by Virtuals (AXR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Axelrod by Virtuals (AXR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Axelrod by Virtuals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Axelrod by Virtuals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

AXR දේශීය මුදල් වෙත

Axelrod by Virtuals (AXR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Axelrod by VirtualsAXR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AXR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Axelrod by Virtuals (AXR) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Axelrod by Virtuals (AXR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AXR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00933504 USD වේ.
AXR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AXR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00933504 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Axelrod by Virtuals හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AXR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.99M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AXR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AXR හි සංසරණ සැපයුම 642.14M USD වේ.
AXR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04937155 USD ක ATH මිලක් AXR අත්කර ගති.
AXR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00163668 USD ක ATL මිලක් AXR අත්කර ගති.
AXR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AXR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී AXR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AXR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AXR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:38:35 (UTC+8)

Axelrod by Virtuals (AXR) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$101,749.52
$3,342.32
$1.1415
$156.60
$1.0005
$101,749.52
$3,342.32
$156.60
$2.2201
$964.95
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.005898
$4.218
$0.008045
$0.00002467
$12.7905
