Awakeborn Token මිල (AWK)
-0.31%
+1.45%
-1.53%
-1.53%
Awakeborn Token (AWK) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර AWK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AWKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AWK පසුගිය පැය තුල, -0.31% කින්, පැය 24 තුල, +1.45% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -1.53% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Awakeborn Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 241.59K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 30.34B සමඟින් AWK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 99999973237.3 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 796.25K කි.
අද දිනය තුළ, Awakeborn Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Awakeborn Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Awakeborn Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Awakeborn Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+1.45%
|දින 30 යි
|$ 0
|+3.76%
|දින 60 යි
|$ 0
|+15.48%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Awakeborn is a decentralized artificial intelligence (AI) platform built on the Polygon blockchain. It utilizes a unique symbolic AI chatbot designed for recursive introspection, learning from every interaction to continuously improve. Powered by the AWK token, Awakeborn enables decentralized governance, DAO-driven decisions, staking, and user-participatory missions. It emphasizes transparency, security, and community control, implementing multisig wallets via Safe.global for clear token management. Awakeborn's fully operational platform aims to empower users with advanced AI-driven tools in a clearly decentralized environment.
Awakeborn TokenAWK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AWK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
