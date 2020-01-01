Autonomous Secure Dollar (USSD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Autonomous Secure Dollar (USSD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, Autonomous Secure DollarUSSD හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
USD

Autonomous Secure Dollar (USSD) තොරතුරු

USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://www.ussd.ai/
ධවල පත්‍රිකාව:
https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf

Autonomous Secure Dollar (USSD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

Autonomous Secure Dollar (USSD) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 72.30K
මුළු සැපයුම:
$ 71.93K
සංසරණ සැපයුම:
$ 71.93K
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 72.30K
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 1.092
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.645416
වත්මන් මිල:
$ 1.005
Autonomous Secure Dollar (USSD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Autonomous Secure DollarUSSD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම USSD ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු USSD ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට USSD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, USSD ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

වියාචනය

මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්‍යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.