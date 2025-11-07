හුවමාරුවDEX+
සජීවී Auto Finance සඳහා අද මිල 0.202537 USD කි. TOKE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TOKE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Auto Finance ලාංඡනය

Auto Finance මිල (TOKE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 TOKE සිට USD සජීවී මිල:

$0.202537
$0.202537$0.202537
+4.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Auto Finance (TOKE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:38:21 (UTC+8)

Auto Finance (TOKE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.186925
$ 0.186925$ 0.186925
පැය 24 පහළ
$ 0.204718
$ 0.204718$ 0.204718
24H ඉහළ

$ 0.186925
$ 0.186925$ 0.186925

$ 0.204718
$ 0.204718$ 0.204718

$ 79.02
$ 79.02$ 79.02

$ 0.12921
$ 0.12921$ 0.12921

-0.59%

+4.51%

+5.51%

+5.51%

Auto Finance (TOKE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.202537. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.186925 ක අවම අගයක් සහ $ 0.204718 ක උපරිම අගයක් අතර TOKE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TOKEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 79.02 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.12921 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TOKE පසුගිය පැය තුල, -0.59% කින්, පැය 24 තුල, +4.51% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +5.51% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Auto Finance (TOKE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 16.72M
$ 16.72M$ 16.72M

--
----

$ 20.31M
$ 20.31M$ 20.31M

82.35M
82.35M 82.35M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Auto Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 16.72M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 82.35M සමඟින් TOKE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 20.31M කි.

Auto Finance (TOKE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Auto Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00873595 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Auto Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0464302907 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Auto Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0009769574 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Auto Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.028258262106062 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00873595+4.51%
දින 30 යි$ -0.0464302907-22.92%
දින 60 යි$ +0.0009769574+0.48%
දින 90 යි$ +0.028258262106062+16.21%

Auto Finance (TOKE) යනු කුමක්ද

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Auto Finance මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Auto Finance (TOKE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Auto Finance (TOKE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Auto Finance සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Auto Finance මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Auto Finance (TOKE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Auto FinanceTOKE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TOKE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Auto Finance (TOKE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Auto Finance (TOKE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TOKE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.202537 USD වේ.
TOKE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TOKE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.202537 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Auto Finance හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TOKE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 16.72M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TOKE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TOKE හි සංසරණ සැපයුම 82.35M USD වේ.
TOKE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
79.02 USD ක ATH මිලක් TOKE අත්කර ගති.
TOKE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.12921 USD ක ATL මිලක් TOKE අත්කර ගති.
TOKE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TOKE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී TOKE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TOKE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TOKE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:38:21 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

