හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Australian Digital Dollar සඳහා අද මිල 0.646942 USD කි. AUDD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AUDD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Australian Digital Dollar සඳහා අද මිල 0.646942 USD කි. AUDD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AUDD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AUDD ගැන වැඩි විස්තර

AUDD මිල තොරතුරු

AUDD යනු කුමක්ද

AUDD ධවල පත්‍රිකාව

AUDD නිල වෙබ් අඩවිය

AUDD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AUDD මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Australian Digital Dollar ලාංඡනය

Australian Digital Dollar මිල (AUDD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 AUDD සිට USD සජීවී මිල:

$0.646942
$0.646942$0.646942
-0.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Australian Digital Dollar (AUDD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:38:14 (UTC+8)

Australian Digital Dollar (AUDD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.645553
$ 0.645553$ 0.645553
පැය 24 පහළ
$ 0.653423
$ 0.653423$ 0.653423
24H ඉහළ

$ 0.645553
$ 0.645553$ 0.645553

$ 0.653423
$ 0.653423$ 0.653423

$ 2.87
$ 2.87$ 2.87

$ 0.36464
$ 0.36464$ 0.36464

-0.02%

-0.46%

-1.22%

-1.22%

Australian Digital Dollar (AUDD) තත්‍ය කාලීන මිල $0.646942. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.645553 ක අවම අගයක් සහ $ 0.653423 ක උපරිම අගයක් අතර AUDD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AUDDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 2.87 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.36464 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AUDD පසුගිය පැය තුල, -0.02% කින්, පැය 24 තුල, -0.46% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -1.22% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Australian Digital Dollar (AUDD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

--
----

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

5.87M
5.87M 5.87M

5,872,949.144638
5,872,949.144638 5,872,949.144638

Australian Digital Dollar හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.80M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 5.87M සමඟින් AUDD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5872949.144638 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.80M කි.

Australian Digital Dollar (AUDD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Australian Digital Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0030537962431753 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Australian Digital Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0093262511 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Australian Digital Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0080480878 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Australian Digital Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0031835626546253 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0030537962431753-0.46%
දින 30 යි$ -0.0093262511-1.44%
දින 60 යි$ -0.0080480878-1.24%
දින 90 යි$ +0.0031835626546253+0.49%

Australian Digital Dollar (AUDD) යනු කුමක්ද

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Australian Digital Dollar (AUDD) සම්පත්

සුදු කඩදාසි
නිල වෙබ් අඩවිය

Australian Digital Dollar මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Australian Digital Dollar (AUDD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Australian Digital Dollar (AUDD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Australian Digital Dollar සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Australian Digital Dollar මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

AUDD දේශීය මුදල් වෙත

Australian Digital Dollar (AUDD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Australian Digital DollarAUDD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AUDD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Australian Digital Dollar (AUDD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Australian Digital Dollar (AUDD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AUDD හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.646942 USD වේ.
AUDD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AUDD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.646942 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Australian Digital Dollar හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AUDD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.80M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AUDD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AUDD හි සංසරණ සැපයුම 5.87M USD වේ.
AUDD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
2.87 USD ක ATH මිලක් AUDD අත්කර ගති.
AUDD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.36464 USD ක ATL මිලක් AUDD අත්කර ගති.
AUDD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AUDD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී AUDD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AUDD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AUDD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:38:14 (UTC+8)

Australian Digital Dollar (AUDD) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,730.00
$101,730.00$101,730.00

-0.27%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,341.23
$3,341.23$3,341.23

+1.25%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1461
$1.1461$1.1461

+33.57%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$156.56
$156.56$156.56

+0.41%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,730.00
$101,730.00$101,730.00

-0.27%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,341.23
$3,341.23$3,341.23

+1.25%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$156.56
$156.56$156.56

+0.41%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2189
$2.2189$2.2189

-0.69%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$964.31
$964.31$964.31

+3.28%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.005898
$0.005898$0.005898

+489.80%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.218
$4.218$4.218

+321.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.008114
$0.008114$0.008114

+280.22%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002428
$0.00002428$0.00002428

+125.44%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$12.6930
$12.6930$12.6930

+107.74%