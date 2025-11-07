හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Atua AI සඳහා අද මිල 0.00001122 USD කි. TUA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TUA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Atua AI සඳහා අද මිල 0.00001122 USD කි. TUA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TUA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TUA ගැන වැඩි විස්තර

TUA මිල තොරතුරු

TUA යනු කුමක්ද

TUA ධවල පත්‍රිකාව

TUA නිල වෙබ් අඩවිය

TUA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TUA මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Atua AI ලාංඡනය

Atua AI මිල (TUA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 TUA සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Atua AI (TUA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:24:37 (UTC+8)

Atua AI (TUA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00001092
$ 0.00001092$ 0.00001092
පැය 24 පහළ
$ 0.00001164
$ 0.00001164$ 0.00001164
24H ඉහළ

$ 0.00001092
$ 0.00001092$ 0.00001092

$ 0.00001164
$ 0.00001164$ 0.00001164

$ 0.001502
$ 0.001502$ 0.001502

$ 0.00000711
$ 0.00000711$ 0.00000711

+0.49%

-1.01%

-3.23%

-3.23%

Atua AI (TUA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001122. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001092 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001164 ක උපරිම අගයක් අතර TUA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TUAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.001502 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000711 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TUA පසුගිය පැය තුල, +0.49% කින්, පැය 24 තුල, -1.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.23% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Atua AI (TUA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 56.21K
$ 56.21K$ 56.21K

--
----

$ 56.21K
$ 56.21K$ 56.21K

5.00B
5.00B 5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Atua AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 56.21K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 5.00B සමඟින් TUA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 56.21K කි.

Atua AI (TUA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Atua AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Atua AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000035771 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Atua AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000064310 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Atua AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000021797096633972965 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.01%
දින 30 යි$ -0.0000035771-31.88%
දින 60 යි$ -0.0000064310-57.31%
දින 90 යි$ -0.000021797096633972965-66.01%

Atua AI (TUA) යනු කුමක්ද

Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Atua AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Atua AI (TUA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Atua AI (TUA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Atua AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Atua AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

TUA දේශීය මුදල් වෙත

Atua AI (TUA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Atua AITUA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TUA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Atua AI (TUA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Atua AI (TUA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TUA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001122 USD වේ.
TUA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TUA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001122 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Atua AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TUA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 56.21K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TUA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TUA හි සංසරණ සැපයුම 5.00B USD වේ.
TUA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.001502 USD ක ATH මිලක් TUA අත්කර ගති.
TUA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000711 USD ක ATL මිලක් TUA අත්කර ගති.
TUA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TUA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී TUA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TUA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TUA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:24:37 (UTC+8)

Atua AI (TUA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,091.25
$101,091.25$101,091.25

-0.89%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,314.98
$3,314.98$3,314.98

+0.45%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1092
$1.1092$1.1092

+29.27%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$155.75
$155.75$155.75

-0.10%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,091.25
$101,091.25$101,091.25

-0.89%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,314.98
$3,314.98$3,314.98

+0.45%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$155.75
$155.75$155.75

-0.10%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2072
$2.2072$2.2072

-1.22%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$960.53
$960.53$960.53

+2.88%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.714
$4.714$4.714

+371.40%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007984
$0.007984$0.007984

+274.13%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002804
$0.00002804$0.00002804

+160.35%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$13.5805
$13.5805$13.5805

+122.26%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.0952
$0.0952$0.0952

+90.40%