Astra DAO (ASTRADAO) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
Astra DAO (ASTRADAO) තොරතුරු
What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury.
What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants.
History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio
What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans.
What can your token be used for?
*Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking
Astra DAO (ASTRADAO) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
Astra DAO (ASTRADAO) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
Astra DAO (ASTRADAO) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Astra DAOASTRADAO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම ASTRADAO ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු ASTRADAO ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට ASTRADAO ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, ASTRADAO ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
වියාචනය
මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.