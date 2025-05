Asteroid Shiba (ASTEROID) යනු කුමක්ද

Asteroid Shiba is inspired by a real-life event where a Shiba Inu plush toy named "Asteroid" served as a zero-gravity indicator during the Polaris Dawn mission. This connection to space travel gives it a narrative that's both whimsical and grounded in a tangible event, differentiating it from other meme coins which might rely solely on internet culture or celebrity endorsements. The coin's mascot, the zero-gravity Shiba Inu, was designed by a young cancer survivor, Liv Perrotto, adding a layer of emotional connection and human interest story that's rare in the crypto space. This backstory not only provides a unique selling point but also a community rallying point.

