AssetMantle මිල (MNTL)
--
--
0.00%
0.00%
AssetMantle (MNTL) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MNTL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MNTLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.831444 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MNTL පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
AssetMantle හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 255.43K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.31B සමඟින් MNTL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2319003164.752571 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 256.57K කි.
අද දිනය තුළ, AssetMantleහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, AssetMantleහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, AssetMantleහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, AssetMantleහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ 0
|-43.06%
|දින 60 යි
|$ 0
|-57.72%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.
The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner.
Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint.
Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases.
The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities.
Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.
AssetMantleMNTL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MNTL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
