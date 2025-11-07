ASK SPLAT මිල (SPLAT)
ASK SPLAT (SPLAT) තත්ය කාලීන මිල $0.00079698. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00078801 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00089787 ක උපරිම අගයක් අතර SPLAT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SPLATහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02859411 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00078801 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SPLAT පසුගිය පැය තුල, -0.31% කින්, පැය 24 තුල, -9.90% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -61.71% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
ASK SPLAT හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 523.38K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 656.70M සමඟින් SPLAT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 956696300.0010309 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 762.47K කි.
අද දිනය තුළ, ASK SPLATහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ASK SPLATහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006749209 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ASK SPLATහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007600148 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ASK SPLATහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-9.90%
|දින 30 යි
|$ -0.0006749209
|-84.68%
|දින 60 යි
|$ -0.0007600148
|-95.36%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.
Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
