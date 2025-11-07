හුවමාරුවDEX+
සජීවී Aryoshin සඳහා අද මිල 0 USD කි. ARY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ARY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Aryoshin සඳහා අද මිල 0 USD කි. ARY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ARY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ARY ගැන වැඩි විස්තර

ARY මිල තොරතුරු

ARY යනු කුමක්ද

ARY නිල වෙබ් අඩවිය

ARY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ARY මිල පුරෝකථනය

Aryoshin ලාංඡනය

Aryoshin මිල (ARY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ARY සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+0.40%1D
mexc
USD
Aryoshin (ARY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:15:28 (UTC+8)

Aryoshin (ARY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

+0.42%

-22.75%

-22.75%

Aryoshin (ARY) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ARY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ARYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ARY පසුගිය පැය තුල, -0.57% කින්, පැය 24 තුල, +0.42% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.75% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Aryoshin (ARY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 17.16K
$ 17.16K$ 17.16K

--
----

$ 17.16K
$ 17.16K$ 17.16K

980.80B
980.80B 980.80B

980,798,920,511.1364
980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364

Aryoshin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 17.16K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 980.80B සමඟින් ARY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 980798920511.1364 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 17.16K කි.

Aryoshin (ARY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Aryoshinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Aryoshinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Aryoshinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Aryoshinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.42%
දින 30 යි$ 0-34.76%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Aryoshin (ARY) යනු කුමක්ද

Aryoshin is a CRC20 memecoin launched in May 2024 on Cronos and zkCronos, with a fixed supply of 999,999,999,999 ARY and immutable parameters, including full supply, renounced ownership, no trading fees, and no mint function. Its ecosystem extends beyond the token itself, encompassing three NFT collections (including Aryzen), a Web2 competitive module called AryzenArena integrated via the Ebisus Bay API, and a Discord bot providing off-chain reward claims. ZenFinance, the core DeFi layer, is planned to coordinate future financial interactions, giving the ARY token sustainable utility across social, gaming, and financial applications.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Aryoshin (ARY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Aryoshin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Aryoshin (ARY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Aryoshin (ARY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Aryoshin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Aryoshin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ARY දේශීය මුදල් වෙත

Aryoshin (ARY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AryoshinARY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ARY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Aryoshin (ARY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Aryoshin (ARY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ARY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
ARY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ARY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Aryoshin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ARY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 17.16K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ARY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ARY හි සංසරණ සැපයුම 980.80B USD වේ.
ARY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් ARY අත්කර ගති.
ARY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් ARY අත්කර ගති.
ARY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ARY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ARY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ARY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ARY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:15:28 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

