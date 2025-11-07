හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Aria Premier Launch සඳහා අද මිල 0.823525 USD කි. APL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි APL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Aria Premier Launch සඳහා අද මිල 0.823525 USD කි. APL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි APL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

APL ගැන වැඩි විස්තර

APL මිල තොරතුරු

APL යනු කුමක්ද

APL නිල වෙබ් අඩවිය

APL ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

APL මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Aria Premier Launch ලාංඡනය

Aria Premier Launch මිල (APL)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 APL සිට USD සජීවී මිල:

$0.823525
$0.823525$0.823525
-9.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Aria Premier Launch (APL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:37:37 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.826494
$ 0.826494$ 0.826494
පැය 24 පහළ
$ 0.918664
$ 0.918664$ 0.918664
24H ඉහළ

$ 0.826494
$ 0.826494$ 0.826494

$ 0.918664
$ 0.918664$ 0.918664

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.782058
$ 0.782058$ 0.782058

-8.40%

-9.97%

-11.89%

-11.89%

Aria Premier Launch (APL) තත්‍ය කාලීන මිල $0.823525. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.826494 ක අවම අගයක් සහ $ 0.918664 ක උපරිම අගයක් අතර APL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. APLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.005 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.782058 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව APL පසුගිය පැය තුල, -8.40% කින්, පැය 24 තුල, -9.97% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -11.89% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Aria Premier Launch (APL) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

--
----

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

10.80M
10.80M 10.80M

10,802,906.31084086
10,802,906.31084086 10,802,906.31084086

Aria Premier Launch හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.90M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 10.80M සමඟින් APL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10802906.31084086 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.90M කි.

Aria Premier Launch (APL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Aria Premier Launchහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0912495516434677 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Aria Premier Launchහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0695273334 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Aria Premier Launchහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1013230571 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Aria Premier Launchහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0842234471296955 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0912495516434677-9.97%
දින 30 යි$ -0.0695273334-8.44%
දින 60 යි$ -0.1013230571-12.30%
දින 90 යි$ -0.0842234471296955-9.27%

Aria Premier Launch (APL) යනු කුමක්ද

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Aria Premier Launch (APL) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Aria Premier Launch මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Aria Premier Launch (APL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Aria Premier Launch (APL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Aria Premier Launch සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Aria Premier Launch මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

APL දේශීය මුදල් වෙත

Aria Premier Launch (APL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Aria Premier LaunchAPL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් APL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Aria Premier Launch (APL) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Aria Premier Launch (APL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද APL හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.823525 USD වේ.
APL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
APL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.823525 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Aria Premier Launch හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
APL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.90M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
APL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
APL හි සංසරණ සැපයුම 10.80M USD වේ.
APL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.005 USD ක ATH මිලක් APL අත්කර ගති.
APL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.782058 USD ක ATL මිලක් APL අත්කර ගති.
APL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
APL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී APL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව APL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා APL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:37:37 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,762.78
$101,762.78$101,762.78

-0.23%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,341.10
$3,341.10$3,341.10

+1.24%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1444
$1.1444$1.1444

+33.37%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$156.62
$156.62$156.62

+0.44%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,762.78
$101,762.78$101,762.78

-0.23%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,341.10
$3,341.10$3,341.10

+1.24%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$156.62
$156.62$156.62

+0.44%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2196
$2.2196$2.2196

-0.66%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$964.42
$964.42$964.42

+3.29%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.005898
$0.005898$0.005898

+489.80%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.214
$4.214$4.214

+321.40%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.008067
$0.008067$0.008067

+278.02%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002443
$0.00002443$0.00002443

+126.83%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$12.6429
$12.6429$12.6429

+106.92%