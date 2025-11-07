Apillon මිල (NCTR)
Apillon (NCTR) තත්ය කාලීන මිල $0.00235827. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00202008 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00237005 ක උපරිම අගයක් අතර NCTR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NCTRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04553041 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00191951 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NCTR පසුගිය පැය තුල, -0.44% කින්, පැය 24 තුල, +4.66% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -37.70% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Apillon හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 98.63K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 41.82M සමඟින් NCTR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 150000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 353.74K කි.
අද දිනය තුළ, Apillonහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.000105 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Apillonහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008892715 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Apillonහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008217056 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Apillonහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.002932548387600907 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.000105
|+4.66%
|දින 30 යි
|$ -0.0008892715
|-37.70%
|දින 60 යි
|$ -0.0008217056
|-34.84%
|දින 90 යි
|$ -0.002932548387600907
|-55.42%
Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation.
With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline.
With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
