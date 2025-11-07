හුවමාරුවDEX+
සජීවී Anzens USDA සඳහා අද මිල 1.026 USD කි. USDA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි USDA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

USDA ගැන වැඩි විස්තර

USDA මිල තොරතුරු

USDA යනු කුමක්ද

USDA නිල වෙබ් අඩවිය

USDA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

USDA මිල පුරෝකථනය

Anzens USDA ලාංඡනය

Anzens USDA මිල (USDA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 USDA සිට USD සජීවී මිල:

$1.026
-0.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Anzens USDA (USDA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:37:09 (UTC+8)

Anzens USDA (USDA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.023
පැය 24 පහළ
$ 1.043
24H ඉහළ

$ 1.023
$ 1.043
$ 1.11
$ 0.529751
-0.06%

-0.56%

+0.68%

+0.68%

Anzens USDA (USDA) තත්‍ය කාලීන මිල $1.026. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.023 ක අවම අගයක් සහ $ 1.043 ක උපරිම අගයක් අතර USDA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. USDAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.11 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.529751 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව USDA පසුගිය පැය තුල, -0.06% කින්, පැය 24 තුල, -0.56% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.68% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Anzens USDA (USDA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 10.35M
--
$ 10.35M
10.08M
10,081,677.0
Anzens USDA හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.35M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 10.08M සමඟින් USDA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10081677.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.35M කි.

Anzens USDA (USDA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Anzens USDAහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.005876479332283 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Anzens USDAහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0365371938 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Anzens USDAහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0075557718 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Anzens USDAහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.018335710616645 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.005876479332283-0.56%
දින 30 යි$ +0.0365371938+3.56%
දින 60 යි$ +0.0075557718+0.74%
දින 90 යි$ +0.018335710616645+1.82%

Anzens USDA (USDA) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Anzens USDA (USDA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Anzens USDA මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Anzens USDA (USDA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Anzens USDA (USDA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Anzens USDA සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Anzens USDA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

USDA දේශීය මුදල් වෙත

Anzens USDA (USDA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Anzens USDAUSDA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් USDA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Anzens USDA (USDA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Anzens USDA (USDA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද USDA හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.026 USD වේ.
USDA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
USDA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.026 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Anzens USDA හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
USDA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 10.35M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
USDA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
USDA හි සංසරණ සැපයුම 10.08M USD වේ.
USDA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.11 USD ක ATH මිලක් USDA අත්කර ගති.
USDA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.529751 USD ක ATL මිලක් USDA අත්කර ගති.
USDA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
USDA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී USDA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව USDA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා USDA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
