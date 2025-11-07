හුවමාරුවDEX+
සජීවී Anduril PreStocks සඳහා අද මිල 67.14 USD කි. ANDURIL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ANDURIL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ANDURIL ගැන වැඩි විස්තර

ANDURIL මිල තොරතුරු

ANDURIL යනු කුමක්ද

ANDURIL නිල වෙබ් අඩවිය

ANDURIL ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ANDURIL මිල පුරෝකථනය

Anduril PreStocks ලාංඡනය

Anduril PreStocks මිල (ANDURIL)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ANDURIL සිට USD සජීවී මිල:

-0.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Anduril PreStocks (ANDURIL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:26:13 (UTC+8)

Anduril PreStocks (ANDURIL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

+0.05%

-0.74%

-14.66%

-14.66%

Anduril PreStocks (ANDURIL) තත්‍ය කාලීන මිල $67.14. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 65.67 ක අවම අගයක් සහ $ 68.67 ක උපරිම අගයක් අතර ANDURIL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ANDURILහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 83.74 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 50.57 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ANDURIL පසුගිය පැය තුල, +0.05% කින්, පැය 24 තුල, -0.74% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.66% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Anduril PreStocks (ANDURIL) වෙළඳපල තොරතුරු

Anduril PreStocks හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 770.09K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 11.45K සමඟින් ANDURIL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 11449.875534203 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 770.09K කි.

Anduril PreStocks (ANDURIL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Anduril PreStocksහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.50539306780843 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Anduril PreStocksහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.4858317540 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Anduril PreStocksහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Anduril PreStocksහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.50539306780843-0.74%
දින 30 යි$ +0.4858317540+0.72%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Anduril PreStocks (ANDURIL) යනු කුමක්ද

Anduril builds AI-driven defense systems, including autonomous drones and perimeter sensors. Their platforms integrate real-time data and computer vision to enhance situational awareness for military and border security applications.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Anduril PreStocks (ANDURIL) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Anduril PreStocks මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Anduril PreStocks (ANDURIL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Anduril PreStocks (ANDURIL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Anduril PreStocks සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Anduril PreStocks මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ANDURIL දේශීය මුදල් වෙත

Anduril PreStocks (ANDURIL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Anduril PreStocksANDURIL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ANDURIL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Anduril PreStocks (ANDURIL) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Anduril PreStocks (ANDURIL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ANDURIL හි සජීවී මිල, USD වලින් 67.14 USD වේ.
ANDURIL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ANDURIL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 67.14 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Anduril PreStocks හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ANDURIL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 770.09K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ANDURIL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ANDURIL හි සංසරණ සැපයුම 11.45K USD වේ.
ANDURIL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
83.74 USD ක ATH මිලක් ANDURIL අත්කර ගති.
ANDURIL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
50.57 USD ක ATL මිලක් ANDURIL අත්කර ගති.
ANDURIL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ANDURIL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ANDURIL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ANDURIL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ANDURIL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:26:13 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

