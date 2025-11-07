America Party Coin මිල (APC)
-0.13%
-1.12%
-16.96%
-16.96%
America Party Coin (APC) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර APC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. APCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01016686 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව APC පසුගිය පැය තුල, -0.13% කින්, පැය 24 තුල, -1.12% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.96% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
America Party Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 29.58K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 220.95M සමඟින් APC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 220949406.95 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 29.58K කි.
අද දිනය තුළ, America Party Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, America Party Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, America Party Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, America Party Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.12%
|දින 30 යි
|$ 0
|-32.21%
|දින 60 යි
|$ 0
|-53.65%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
America Party Coin is about Elon Musk's new political movement called 'America'. America Party Coin's mission is to spread the word about Elon Musk's new political party through a crypto community/fan token on the Solana blockchain and create a safe and transparent trading environment for all memecoin degens in the cryptoverse. We are simply a meme-coin with a strong message. Our goal is to unite supporters in a decentralized, community-driven effort to promote the values and vision of the America Party.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
