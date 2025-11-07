හුවමාරුවDEX+
සජීවී ALLINDOGE සඳහා අද මිල 0.00370676 USD කි. ALLINDOGE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ALLINDOGE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී ALLINDOGE සඳහා අද මිල 0.00370676 USD කි. ALLINDOGE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ALLINDOGE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ALLINDOGE ගැන වැඩි විස්තර

ALLINDOGE මිල තොරතුරු

ALLINDOGE යනු කුමක්ද

ALLINDOGE නිල වෙබ් අඩවිය

ALLINDOGE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ALLINDOGE මිල පුරෝකථනය

ALLINDOGE ලාංඡනය

ALLINDOGE මිල (ALLINDOGE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ALLINDOGE සිට USD සජීවී මිල:

$0.00370673
-9.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
ALLINDOGE (ALLINDOGE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:36:29 (UTC+8)

ALLINDOGE (ALLINDOGE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00356978
පැය 24 පහළ
$ 0.00427112
24H ඉහළ

$ 0.00356978
$ 0.00427112
$ 0.01291751
$ 0.00331037
+0.48%

-9.71%

-22.83%

-22.83%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00370676. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00356978 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00427112 ක උපරිම අගයක් අතර ALLINDOGE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ALLINDOGEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01291751 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00331037 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ALLINDOGE පසුගිය පැය තුල, +0.48% කින්, පැය 24 තුල, -9.71% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.83% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 3.69M
--
$ 3.69M
994.24M
994,238,334.347531
ALLINDOGE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.69M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 994.24M සමඟින් ALLINDOGE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 994238334.347531 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.69M කි.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, ALLINDOGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000398758026243034 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ALLINDOGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0014085802 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ALLINDOGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0018001876 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ALLINDOGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.008687835525621109 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000398758026243034-9.71%
දින 30 යි$ -0.0014085802-38.00%
දින 60 යි$ -0.0018001876-48.56%
දින 90 යි$ -0.008687835525621109-70.09%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) යනු කුමක්ද

ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

ALLINDOGE (ALLINDOGE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

ALLINDOGE මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ALLINDOGE (ALLINDOGE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ALLINDOGE (ALLINDOGE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ALLINDOGE සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ALLINDOGE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ALLINDOGE දේශීය මුදල් වෙත

ALLINDOGE (ALLINDOGE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ALLINDOGEALLINDOGE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ALLINDOGE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ALLINDOGE (ALLINDOGE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ALLINDOGE (ALLINDOGE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ALLINDOGE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00370676 USD වේ.
ALLINDOGE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ALLINDOGE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00370676 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ALLINDOGE හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ALLINDOGE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.69M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ALLINDOGE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ALLINDOGE හි සංසරණ සැපයුම 994.24M USD වේ.
ALLINDOGE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01291751 USD ක ATH මිලක් ALLINDOGE අත්කර ගති.
ALLINDOGE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00331037 USD ක ATL මිලක් ALLINDOGE අත්කර ගති.
ALLINDOGE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ALLINDOGE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ALLINDOGE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ALLINDOGE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ALLINDOGE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
ALLINDOGE (ALLINDOGE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

