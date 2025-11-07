හුවමාරුවDEX+
සජීවී Alliewai by Virtuals සඳහා අද මිල 0 USD කි. AWAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AWAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AWAI ගැන වැඩි විස්තර

AWAI මිල තොරතුරු

AWAI යනු කුමක්ද

AWAI නිල වෙබ් අඩවිය

AWAI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AWAI මිල පුරෝකථනය

Alliewai by Virtuals ලාංඡනය

Alliewai by Virtuals මිල (AWAI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 AWAI සිට USD සජීවී මිල:

$0.00022561
+5.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Alliewai by Virtuals (AWAI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:52:33 (UTC+8)

Alliewai by Virtuals (AWAI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0
$ 0.00199519
$ 0
+3.04%

+5.55%

-0.34%

-0.34%

Alliewai by Virtuals (AWAI) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර AWAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AWAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00199519 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AWAI පසුගිය පැය තුල, +3.04% කින්, පැය 24 තුල, +5.55% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.34% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Alliewai by Virtuals (AWAI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 225.61K
--
$ 225.61K
1.00B
1,000,000,000.0
Alliewai by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 225.61K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් AWAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 225.61K කි.

Alliewai by Virtuals (AWAI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Alliewai by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Alliewai by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Alliewai by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Alliewai by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+5.55%
දින 30 යි$ 0-17.69%
දින 60 යි$ 0-62.44%
දින 90 යි$ 0--

Alliewai by Virtuals (AWAI) යනු කුමක්ද

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Alliewai by Virtuals (AWAI) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Alliewai by Virtuals මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Alliewai by Virtuals (AWAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Alliewai by Virtuals (AWAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Alliewai by Virtuals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Alliewai by Virtuals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

AWAI දේශීය මුදල් වෙත

Alliewai by Virtuals (AWAI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Alliewai by VirtualsAWAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AWAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Alliewai by Virtuals (AWAI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Alliewai by Virtuals (AWAI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AWAI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
AWAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AWAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Alliewai by Virtuals හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AWAI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 225.61K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AWAI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AWAI හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
AWAI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00199519 USD ක ATH මිලක් AWAI අත්කර ගති.
AWAI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් AWAI අත්කර ගති.
AWAI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AWAI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී AWAI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AWAI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AWAI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:52:33 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

