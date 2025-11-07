AlgonFX මිල (ALG)
AlgonFX (ALG) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ALG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ALGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00107509 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ALG පසුගිය පැය තුල, +0.16% කින්, පැය 24 තුල, -12.66% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +7.93% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
AlgonFX හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 376.41K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.94M සමඟින් ALG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999944220.9411747 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 376.41K කි.
අද දිනය තුළ, AlgonFXහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, AlgonFXහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, AlgonFXහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, AlgonFXහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-12.66%
|දින 30 යි
|$ 0
|-49.31%
|දින 60 යි
|$ 0
|+44.84%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG.
AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100.
In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.
