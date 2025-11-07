හුවමාරුවDEX+
සජීවී aixrp සඳහා අද මිල 0.00013633 USD කි. AIXRP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AIXRP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AIXRP ගැන වැඩි විස්තර

AIXRP මිල තොරතුරු

AIXRP යනු කුමක්ද

AIXRP ධවල පත්‍රිකාව

AIXRP නිල වෙබ් අඩවිය

AIXRP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AIXRP මිල පුරෝකථනය

aixrp ලාංඡනය

aixrp මිල (AIXRP)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 AIXRP සිට USD සජීවී මිල:

$0.00013633
-14.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
aixrp (AIXRP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:13:29 (UTC+8)

aixrp (AIXRP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00013594
පැය 24 පහළ
$ 0.00015997
24H ඉහළ

$ 0.00013594
$ 0.00015997
$ 0.00198245
$ 0.00007097
-0.87%

-14.77%

-32.09%

-32.09%

aixrp (AIXRP) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00013633. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00013594 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00015997 ක උපරිම අගයක් අතර AIXRP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AIXRPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00198245 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00007097 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AIXRP පසුගිය පැය තුල, -0.87% කින්, පැය 24 තුල, -14.77% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -32.09% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

aixrp (AIXRP) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 40.06K
--
$ 136.33K
293.80M
1,000,000,000.0
aixrp හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 40.06K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 293.80M සමඟින් AIXRP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 136.33K කි.

aixrp (AIXRP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, aixrpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, aixrpහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000328377 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, aixrpහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000960647 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, aixrpහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008913251526180206 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-14.77%
දින 30 යි$ -0.0000328377-24.08%
දින 60 යි$ -0.0000960647-70.46%
දින 90 යි$ -0.0008913251526180206-86.73%

aixrp (AIXRP) යනු කුමක්ද

A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem.

AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers.

The XRPL’s combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

aixrp මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ aixrp (AIXRP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ aixrp (AIXRP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? aixrp සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් aixrp මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

AIXRP දේශීය මුදල් වෙත

aixrp (AIXRP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

aixrpAIXRP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AIXRP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: aixrp (AIXRP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

aixrp (AIXRP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AIXRP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00013633 USD වේ.
AIXRP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AIXRP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00013633 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
aixrp හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AIXRP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 40.06K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AIXRP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AIXRP හි සංසරණ සැපයුම 293.80M USD වේ.
AIXRP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00198245 USD ක ATH මිලක් AIXRP අත්කර ගති.
AIXRP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00007097 USD ක ATL මිලක් AIXRP අත්කර ගති.
AIXRP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AIXRP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී AIXRP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AIXRP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AIXRP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
aixrp (AIXRP) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

