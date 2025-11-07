aixrp මිල (AIXRP)
-0.87%
-14.77%
-32.09%
-32.09%
aixrp (AIXRP) තත්ය කාලීන මිල $0.00013633. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00013594 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00015997 ක උපරිම අගයක් අතර AIXRP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AIXRPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00198245 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00007097 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AIXRP පසුගිය පැය තුල, -0.87% කින්, පැය 24 තුල, -14.77% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -32.09% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
aixrp හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 40.06K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 293.80M සමඟින් AIXRP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 136.33K කි.
අද දිනය තුළ, aixrpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, aixrpහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000328377 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, aixrpහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000960647 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, aixrpහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008913251526180206 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-14.77%
|දින 30 යි
|$ -0.0000328377
|-24.08%
|දින 60 යි
|$ -0.0000960647
|-70.46%
|දින 90 යි
|$ -0.0008913251526180206
|-86.73%
A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem.
AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers.
The XRPL’s combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth.
aixrpAIXRP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AIXRP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
