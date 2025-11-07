AIMX මිල (AIMX)
--
-1.99%
-1.16%
-1.16%
AIMX (AIMX) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර AIMX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AIMXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02766477 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AIMX පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.99% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -1.16% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
AIMX හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 152.53K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 394.67M සමඟින් AIMX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 588000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 227.25K කි.
අද දිනය තුළ, AIMXහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, AIMXහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, AIMXහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, AIMXහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.99%
|දින 30 යි
|$ 0
|-11.12%
|දින 60 යි
|$ 0
|-30.83%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world’s first medical metaverse and opens the world’s first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people.
The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.
AIMXAIMX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AIMX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
