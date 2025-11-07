හුවමාරුවDEX+
සජීවී AIGOV සඳහා අද මිල 0.0000394 USD කි. OLIVIA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි OLIVIA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

OLIVIA ගැන වැඩි විස්තර

OLIVIA මිල තොරතුරු

OLIVIA යනු කුමක්ද

OLIVIA නිල වෙබ් අඩවිය

OLIVIA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

OLIVIA මිල පුරෝකථනය

AIGOV ලාංඡනය

AIGOV මිල (OLIVIA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 OLIVIA සිට USD සජීවී මිල:

-2.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
AIGOV (OLIVIA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:23:05 (UTC+8)

AIGOV (OLIVIA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

-0.27%

-2.83%

-25.25%

-25.25%

AIGOV (OLIVIA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0000394. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003859 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00004099 ක උපරිම අගයක් අතර OLIVIA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. OLIVIAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01787206 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00003711 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව OLIVIA පසුගිය පැය තුල, -0.27% කින්, පැය 24 තුල, -2.83% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -25.25% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

AIGOV (OLIVIA) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

AIGOV හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 36.60K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 929.11M සමඟින් OLIVIA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 929107621.0800707 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 36.60K කි.

AIGOV (OLIVIA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, AIGOVහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, AIGOVහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000172643 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, AIGOVහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000254095 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, AIGOVහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00015287002879734846 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.83%
දින 30 යි$ -0.0000172643-43.81%
දින 60 යි$ -0.0000254095-64.49%
දින 90 යි$ -0.00015287002879734846-79.50%

AIGOV (OLIVIA) යනු කුමක්ද

Olivia is the AI governance token of the AIGOV platform for politics and media. You are the government now.

Smarter Governance. Faster Decisions. Zero Corruption.

Traditional governments are slow, inefficient, and unresponsive to the needs of citizens. AI GOV is built to change that.

AI Policy Synthesis AI agents process validated contributions and formulates policy proposals based on real-time data. These policies are tested against economic, social, and technological models for feasibility.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

AIGOV (OLIVIA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

AIGOV මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ AIGOV (OLIVIA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ AIGOV (OLIVIA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? AIGOV සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් AIGOV මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

OLIVIA දේශීය මුදල් වෙත

AIGOV (OLIVIA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AIGOVOLIVIA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් OLIVIA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AIGOV (OLIVIA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

AIGOV (OLIVIA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද OLIVIA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0000394 USD වේ.
OLIVIA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
OLIVIA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0000394 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
AIGOV හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
OLIVIA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 36.60K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
OLIVIA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
OLIVIA හි සංසරණ සැපයුම 929.11M USD වේ.
OLIVIA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01787206 USD ක ATH මිලක් OLIVIA අත්කර ගති.
OLIVIA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00003711 USD ක ATL මිලක් OLIVIA අත්කර ගති.
OLIVIA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
OLIVIA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී OLIVIA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව OLIVIA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා OLIVIA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
AIGOV (OLIVIA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

