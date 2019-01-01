AI Agent Factory (AIAF) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
AI Agent Factory (AIAF) තොරතුරු
AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance.
Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes
Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization
Hybrid Compute Network
zkSync Era Integration
Dynamic NFT System
Decentralized Governance
AI Agent Factory (AIAF) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
AI Agent Factory (AIAF) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
AI Agent Factory (AIAF) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා AI Agent FactoryAIAF හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම AIAF ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු AIAF ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට AIAF ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, AIAF ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
AIAF මිල පුරෝකථනය
AIAF කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ AIAF මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.
