සජීවී AGENT BAPO සඳහා අද මිල 0 USD කි. BAPO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BAPO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BAPO ගැන වැඩි විස්තර

BAPO මිල තොරතුරු

BAPO යනු කුමක්ද

BAPO නිල වෙබ් අඩවිය

BAPO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BAPO මිල පුරෝකථනය

AGENT BAPO ලාංඡනය

AGENT BAPO මිල (BAPO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BAPO සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-0.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
AGENT BAPO (BAPO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:12:36 (UTC+8)

AGENT BAPO (BAPO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162005
$ 0.00162005$ 0.00162005

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.19%

-24.73%

-24.73%

AGENT BAPO (BAPO) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BAPO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BAPOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00162005 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BAPO පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.19% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.73% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

AGENT BAPO (BAPO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 8.20K
$ 8.20K$ 8.20K

--
----

$ 8.20K
$ 8.20K$ 8.20K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

AGENT BAPO හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.20K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් BAPO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.20K කි.

AGENT BAPO (BAPO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, AGENT BAPOහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, AGENT BAPOහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, AGENT BAPOහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, AGENT BAPOහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.19%
දින 30 යි$ 0-53.03%
දින 60 යි$ 0-74.80%
දින 90 යි$ 0--

AGENT BAPO (BAPO) යනු කුමක්ද

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

AGENT BAPO (BAPO) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

AGENT BAPO මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ AGENT BAPO (BAPO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ AGENT BAPO (BAPO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? AGENT BAPO සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් AGENT BAPO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BAPO දේශීය මුදල් වෙත

AGENT BAPO (BAPO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AGENT BAPOBAPO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BAPO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AGENT BAPO (BAPO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

AGENT BAPO (BAPO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BAPO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
BAPO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BAPO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
AGENT BAPO හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BAPO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.20K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BAPO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BAPO හි සංසරණ සැපයුම 100.00M USD වේ.
BAPO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00162005 USD ක ATH මිලක් BAPO අත්කර ගති.
BAPO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BAPO අත්කර ගති.
BAPO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BAPO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BAPO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BAPO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BAPO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:12:36 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

