AGENT BAPO මිල (BAPO)
--
-0.19%
-24.73%
-24.73%
AGENT BAPO (BAPO) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BAPO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BAPOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00162005 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BAPO පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.19% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.73% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
AGENT BAPO හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.20K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් BAPO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.20K කි.
අද දිනය තුළ, AGENT BAPOහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, AGENT BAPOහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, AGENT BAPOහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, AGENT BAPOහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.19%
|දින 30 යි
|$ 0
|-53.03%
|දින 60 යි
|$ 0
|-74.80%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.
AGENT BAPOBAPO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BAPO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
