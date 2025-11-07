Aeonix Network මිල (ONIX)
Aeonix Network (ONIX) තත්ය කාලීන මිල $0.175396. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ONIX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ONIXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.267455 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.158635 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ONIX පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.68% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Aeonix Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.45M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 13.94M සමඟින් ONIX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 47000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.24M කි.
අද දිනය තුළ, Aeonix Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Aeonix Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0447116676 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Aeonix Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0425853419 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Aeonix Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.0447116676
|-25.49%
|දින 60 යි
|$ -0.0425853419
|-24.27%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.
Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).
aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.
Aeonix NetworkONIX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි.
