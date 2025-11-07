හුවමාරුවDEX+
සජීවී Acid AI සඳහා අද මිල 0 USD කි. ACID සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ACID මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Acid AI සඳහා අද මිල 0 USD කි. ACID සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ACID මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ACID ගැන වැඩි විස්තර

ACID මිල තොරතුරු

ACID යනු කුමක්ද

ACID නිල වෙබ් අඩවිය

ACID ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ACID මිල පුරෝකථනය

Acid AI ලාංඡනය

Acid AI මිල (ACID)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ACID සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+0.50%1D
USD
Acid AI (ACID) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:12:22 (UTC+8)

Acid AI (ACID) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00691688
$ 0.00691688$ 0.00691688

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.51%

-15.19%

-15.19%

Acid AI (ACID) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ACID වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ACIDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00691688 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ACID පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, +0.51% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.19% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Acid AI (ACID) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 13.61K
$ 13.61K$ 13.61K

--
----

$ 13.61K
$ 13.61K$ 13.61K

999.94M
999.94M 999.94M

999,941,665.10911
999,941,665.10911 999,941,665.10911

Acid AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 13.61K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.94M සමඟින් ACID හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999941665.10911 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 13.61K කි.

Acid AI (ACID) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Acid AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Acid AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Acid AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Acid AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.51%
දින 30 යි$ 0-37.83%
දින 60 යි$ 0-48.97%
දින 90 යි$ 0--

Acid AI (ACID) යනු කුමක්ද

Acid Assistant is your AI-powered browser co-pilot that automates everything from everyday Web2 tasks to sophisticated Web3 workflows on the Solana blockchain.

Acid AI (ACID) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Acid AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Acid AI (ACID) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Acid AI (ACID) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Acid AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Acid AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ACID දේශීය මුදල් වෙත

Acid AI (ACID) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Acid AIACID හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ACID ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Acid AI (ACID) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Acid AI (ACID) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ACID හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
ACID සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ACID සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Acid AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ACID සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 13.61K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ACID හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ACID හි සංසරණ සැපයුම 999.94M USD වේ.
ACID හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00691688 USD ක ATH මිලක් ACID අත්කර ගති.
ACID හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් ACID අත්කර ගති.
ACID හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ACID සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ACID වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ACID මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ACID මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:12:22 (UTC+8)

Acid AI (ACID) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

