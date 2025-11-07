හුවමාරුවDEX+
සජීවී Abuwtiyuw සඳහා අද මිල 0.01337628 USD කි. ABU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ABU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ABU ගැන වැඩි විස්තර

ABU මිල තොරතුරු

ABU යනු කුමක්ද

ABU නිල වෙබ් අඩවිය

ABU ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ABU මිල පුරෝකථනය

Abuwtiyuw ලාංඡනය

Abuwtiyuw මිල (ABU)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ABU සිට USD සජීවී මිල:

$0.01340395
$0.01340395$0.01340395
-1.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Abuwtiyuw (ABU) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:12:15 (UTC+8)

Abuwtiyuw (ABU) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01342913
$ 0.01342913$ 0.01342913
පැය 24 පහළ
$ 0.01363299
$ 0.01363299$ 0.01363299
24H ඉහළ

$ 0.01342913
$ 0.01342913$ 0.01342913

$ 0.01363299
$ 0.01363299$ 0.01363299

$ 0.261831
$ 0.261831$ 0.261831

$ 0.00714313
$ 0.00714313$ 0.00714313

-1.10%

-1.88%

-14.11%

-14.11%

Abuwtiyuw (ABU) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01337628. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01342913 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01363299 ක උපරිම අගයක් අතර ABU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ABUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.261831 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00714313 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ABU පසුගිය පැය තුල, -1.10% කින්, පැය 24 තුල, -1.88% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.11% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Abuwtiyuw (ABU) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 13.38K
$ 13.38K$ 13.38K

--
----

$ 13.38K
$ 13.38K$ 13.38K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Abuwtiyuw හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 13.38K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00M සමඟින් ABU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 13.38K කි.

Abuwtiyuw (ABU) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Abuwtiyuwහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00025670360109008 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Abuwtiyuwහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0048617975 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Abuwtiyuwහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0065384835 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Abuwtiyuwහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.06879846214477158 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00025670360109008-1.88%
දින 30 යි$ -0.0048617975-36.34%
දින 60 යි$ -0.0065384835-48.88%
දින 90 යි$ -0.06879846214477158-83.72%

Abuwtiyuw (ABU) යනු කුමක්ද

$ABU | Abuwtiyuw, often cited as the first documented domesticated dog in history, lived in ancient Egypt during the Predynastic period (c. 3100 BCE). Known from a stone inscription found in a tomb at Giza, Abuwtiyuw was a slender, greyhound-like dog, possibly a Tesem breed, valued for hunting and companionship. The inscription details its name, suggesting a significant bond with its owner, likely a high-ranking individual. Buried with honors, Abuwtiyuw’s record highlights the early human-canine relationship, showcasing dogs’ roles in ancient Egyptian society as loyal companions and symbols of status. This evidence underscores the deep historical roots of dog domestication, predating many other recorded instances of named animals.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Abuwtiyuw (ABU) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Abuwtiyuw මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Abuwtiyuw (ABU) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Abuwtiyuw (ABU) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Abuwtiyuw සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Abuwtiyuw මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ABU දේශීය මුදල් වෙත

Abuwtiyuw (ABU) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AbuwtiyuwABU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ABU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Abuwtiyuw (ABU) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Abuwtiyuw (ABU) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ABU හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01337628 USD වේ.
ABU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ABU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01337628 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Abuwtiyuw හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ABU සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 13.38K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ABU හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ABU හි සංසරණ සැපයුම 1.00M USD වේ.
ABU හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.261831 USD ක ATH මිලක් ABU අත්කර ගති.
ABU හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00714313 USD ක ATL මිලක් ABU අත්කර ගති.
ABU හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ABU සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ABU වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ABU මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ABU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:12:15 (UTC+8)

Abuwtiyuw (ABU) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

