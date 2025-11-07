හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
සජීවී aarna afi 802v2 සඳහා අද මිල 41.92 USD කි. AFI 802V2 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AFI 802V2 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AFI 802V2 ගැන වැඩි විස්තර

AFI 802V2 මිල තොරතුරු

AFI 802V2 යනු කුමක්ද

AFI 802V2 ධවල පත්‍රිකාව

AFI 802V2 නිල වෙබ් අඩවිය

AFI 802V2 ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AFI 802V2 මිල පුරෝකථනය

aarna afi 802v2 ලාංඡනය

aarna afi 802v2 මිල (AFI 802V2)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 AFI 802V2 සිට USD සජීවී මිල:

$42.03
+0.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:21:29 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 40.49
පැය 24 පහළ
$ 42.19
24H ඉහළ

$ 40.49
$ 42.19
$ 79.25
$ 38.89
-0.21%

+0.58%

-12.20%

-12.20%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) තත්‍ය කාලීන මිල $41.92. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 40.49 ක අවම අගයක් සහ $ 42.19 ක උපරිම අගයක් අතර AFI 802V2 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AFI 802V2හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 79.25 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 38.89 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AFI 802V2 පසුගිය පැය තුල, -0.21% කින්, පැය 24 තුල, +0.58% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.20% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 77.29K
--
$ 77.29K
1.84K
1,838.678314354448
aarna afi 802v2 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 77.29K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.84K සමඟින් AFI 802V2 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1838.678314354448 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 77.29K කි.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, aarna afi 802v2හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.2426 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, aarna afi 802v2හි මිල වෙනස USDවෙත $ -15.7035967040 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, aarna afi 802v2හි මිල වෙනස USDවෙත $ -17.8797435520 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, aarna afi 802v2හි මිල වෙනස USDවෙත $ -31.8747 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.2426+0.58%
දින 30 යි$ -15.7035967040-37.46%
දින 60 යි$ -17.8797435520-42.65%
දින 90 යි$ -31.8747-43.19%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) යනු කුමක්ද

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) සම්පත්

සුදු කඩදාසි
නිල වෙබ් අඩවිය

aarna afi 802v2 මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ aarna afi 802v2 (AFI 802V2) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ aarna afi 802v2 (AFI 802V2) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? aarna afi 802v2 සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් aarna afi 802v2 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

AFI 802V2 දේශීය මුදල් වෙත

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

aarna afi 802v2AFI 802V2 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AFI 802V2 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: aarna afi 802v2 (AFI 802V2) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AFI 802V2 හි සජීවී මිල, USD වලින් 41.92 USD වේ.
AFI 802V2 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AFI 802V2 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 41.92 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
aarna afi 802v2 හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AFI 802V2 සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 77.29K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AFI 802V2 හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AFI 802V2 හි සංසරණ සැපයුම 1.84K USD වේ.
AFI 802V2 හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
79.25 USD ක ATH මිලක් AFI 802V2 අත්කර ගති.
AFI 802V2 හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
38.89 USD ක ATL මිලක් AFI 802V2 අත්කර ගති.
AFI 802V2 හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AFI 802V2 සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී AFI 802V2 වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AFI 802V2 මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AFI 802V2 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

