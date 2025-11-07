aarna afi 802v2 මිල (AFI 802V2)
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) තත්ය කාලීන මිල $41.92. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 40.49 ක අවම අගයක් සහ $ 42.19 ක උපරිම අගයක් අතර AFI 802V2 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AFI 802V2හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 79.25 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 38.89 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AFI 802V2 පසුගිය පැය තුල, -0.21% කින්, පැය 24 තුල, +0.58% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.20% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
aarna afi 802v2 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 77.29K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.84K සමඟින් AFI 802V2 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1838.678314354448 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 77.29K කි.
අද දිනය තුළ, aarna afi 802v2හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.2426 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, aarna afi 802v2හි මිල වෙනස USDවෙත $ -15.7035967040 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, aarna afi 802v2හි මිල වෙනස USDවෙත $ -17.8797435520 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, aarna afi 802v2හි මිල වෙනස USDවෙත $ -31.8747 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.2426
|+0.58%
|දින 30 යි
|$ -15.7035967040
|-37.46%
|දින 60 යි
|$ -17.8797435520
|-42.65%
|දින 90 යි
|$ -31.8747
|-43.19%
aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.
aarna afi 802v2AFI 802V2 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AFI 802V2 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
