ZTX (ZTX) යනු කුමක්ද

ZTX is the Web3 metaverse platform backed by Jump Crypto and ZEPETO, which is the largest metaverse platform in Asia. ZTX aims to offer virtual social networking venues for avatars in addition to diverse add-on offerings such as portal games.

MEXC වෙතින් ZTX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ZTX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZTX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ZTX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ZTX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ZTX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ZTX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZTX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZTXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ZTX මිල ඉතිහාසය

ZTXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZTXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZTX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ZTX (ZTX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ZTX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ZTX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZTX දේශීය මුදල් වෙත

1ZTX සිට VNDවෙත ₫ 63.025578 1ZTX සිට AUDවෙත A$ 0.0038099 1ZTX සිට GBPවෙත £ 0.0018435 1ZTX සිට EURවෙත € 0.00218762 1ZTX සිට USDවෙත $ 0.002458 1ZTX සිට MYRවෙත RM 0.01052024 1ZTX සිට TRYවෙත ₺ 0.09519834 1ZTX සිට JPYවෙත ¥ 0.35867136 1ZTX සිට RUBවෙත ₽ 0.1975003 1ZTX සිට INRවෙත ₹ 0.2102819 1ZTX සිට IDRවෙත Rp 40.96665028 1ZTX සිට KRWවෙත ₩ 3.4377588 1ZTX සිට PHPවෙත ₱ 0.13698434 1ZTX සිට EGPවෙත £E. 0.12331786 1ZTX සිට BRLවෙත R$ 0.01383854 1ZTX සිට CADවෙත C$ 0.00341662 1ZTX සිට BDTවෙත ৳ 0.29808166 1ZTX සිට NGNවෙත ₦ 3.9328 1ZTX සිට UAHවෙත ₴ 0.10190868 1ZTX සිට VESවෙත Bs 0.226136 1ZTX සිට PKRවෙත Rs 0.69062426 1ZTX සිට KZTවෙත ₸ 1.25471068 1ZTX සිට THBවෙත ฿ 0.08204804 1ZTX සිට TWDවෙත NT$ 0.07418244 1ZTX සිට AEDවෙත د.إ 0.00902086 1ZTX සිට CHFවෙත Fr 0.00204014 1ZTX සිට HKDවෙත HK$ 0.0191724 1ZTX සිට MADවෙත .د.م 0.02293314 1ZTX සිට MXNවෙත $ 0.04766062

ZTX සම්පත්

ZTX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ZTX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ZTX (ZTX) හි මිල කීයද? ZTX (ZTX)හි සජීවී මිල 0.002458 USD වේ. ZTX (ZTX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ZTX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 10.34M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZTXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002458 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ZTX (ZTX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ZTX (ZTX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 4.20B USD වේ. ZTX (ZTX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ZTX (ZTX) හි ඉහළම මිල 0.04264 USD වේ. ZTX (ZTX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ZTX (ZTX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.50K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.