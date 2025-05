0x (ZRX) යනු කුමක්ද

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

MEXC වෙතින් 0x ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ 0x ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZRX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ 0x ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ 0x මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

0x මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ 0x,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZRX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ 0xමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

0x මිල ඉතිහාසය

ZRXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZRXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ 0x මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

0x (ZRX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

0x මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් 0x MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZRX දේශීය මුදල් වෙත

1ZRX සිට VNDවෙත ₫ 7,166.6595 1ZRX සිට AUDවෙත A$ 0.433225 1ZRX සිට GBPවෙත £ 0.209625 1ZRX සිට EURවෙත € 0.248755 1ZRX සිට USDවෙත $ 0.2795 1ZRX සිට MYRවෙත RM 1.19626 1ZRX සිට TRYවෙත ₺ 10.825035 1ZRX සිට JPYවෙත ¥ 40.78464 1ZRX සිට RUBවෙත ₽ 22.457825 1ZRX සිට INRවෙත ₹ 23.911225 1ZRX සිට IDRවෙත Rp 4,658.33147 1ZRX සිට KRWවෙත ₩ 390.9087 1ZRX සිට PHPවෙත ₱ 15.576535 1ZRX සිට EGPවෙත £E. 14.022515 1ZRX සිට BRLවෙත R$ 1.573585 1ZRX සිට CADවෙත C$ 0.388505 1ZRX සිට BDTවෙත ৳ 33.894965 1ZRX සිට NGNවෙත ₦ 447.2 1ZRX සිට UAHවෙත ₴ 11.58807 1ZRX සිට VESවෙත Bs 25.714 1ZRX සිට PKRවෙත Rs 78.531115 1ZRX සිට KZTවෙත ₸ 142.67357 1ZRX සිට THBවෙත ฿ 9.32971 1ZRX සිට TWDවෙත NT$ 8.43531 1ZRX සිට AEDවෙත د.إ 1.025765 1ZRX සිට CHFවෙත Fr 0.231985 1ZRX සිට HKDවෙත HK$ 2.1801 1ZRX සිට MADවෙත .د.م 2.607735 1ZRX සිට MXNවෙත $ 5.419505

0x සම්පත්

0x පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: 0x පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද 0x (ZRX) හි මිල කීයද? 0x (ZRX)හි සජීවී මිල 0.2795 USD වේ. 0x (ZRX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? 0x හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 237.13M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZRXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2795 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. 0x (ZRX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? 0x (ZRX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 848.40M USD වේ. 0x (ZRX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, 0x (ZRX) හි ඉහළම මිල 2.3975 USD වේ. 0x (ZRX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? 0x (ZRX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.18M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

