ZoidPay (ZPAY) යනු කුමක්ද

ZoidPay is a crypto liquidity platform enabling instant card issuance for purchases at any merchant & driving adoption to web 3.0 financial services.

MEXC වෙතින් ZoidPay ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ZoidPay ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZPAY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ZoidPay ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ZoidPay මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ZoidPay මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ZoidPay,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZPAY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZoidPayමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ZoidPay මිල ඉතිහාසය

ZPAYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZPAYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZoidPay මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ZoidPay (ZPAY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ZoidPay මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ZoidPay MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZPAY දේශීය මුදල් වෙත

1ZPAY සිට VNDවෙත ₫ 43.820469 1ZPAY සිට AUDවෙත A$ 0.00264895 1ZPAY සිට GBPවෙත £ 0.00128175 1ZPAY සිට EURවෙත € 0.00152101 1ZPAY සිට USDවෙත $ 0.001709 1ZPAY සිට MYRවෙත RM 0.00731452 1ZPAY සිට TRYවෙත ₺ 0.06618957 1ZPAY සිට JPYවෙත ¥ 0.24937728 1ZPAY සිට RUBවෙත ₽ 0.13731815 1ZPAY සිට INRවෙත ₹ 0.14620495 1ZPAY සිට IDRවෙත Rp 28.48332194 1ZPAY සිට KRWවෙත ₩ 2.3902074 1ZPAY සිට PHPවෙත ₱ 0.09524257 1ZPAY සිට EGPවෙත £E. 0.08574053 1ZPAY සිට BRLවෙත R$ 0.00962167 1ZPAY සිට CADවෙත C$ 0.00237551 1ZPAY සිට BDTවෙත ৳ 0.20725043 1ZPAY සිට NGNවෙත ₦ 2.7344 1ZPAY සිට UAHවෙත ₴ 0.07085514 1ZPAY සිට VESවෙත Bs 0.157228 1ZPAY සිට PKRවෙත Rs 0.48017773 1ZPAY සිට KZTවෙත ₸ 0.87237614 1ZPAY සිට THBවෙත ฿ 0.05704642 1ZPAY සිට TWDවෙත NT$ 0.05157762 1ZPAY සිට AEDවෙත د.إ 0.00627203 1ZPAY සිට CHFවෙත Fr 0.00141847 1ZPAY සිට HKDවෙත HK$ 0.0133302 1ZPAY සිට MADවෙත .د.م 0.01594497 1ZPAY සිට MXNවෙත $ 0.03313751

ZoidPay සම්පත්

ZoidPay පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ZoidPay පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ZoidPay (ZPAY) හි මිල කීයද? ZoidPay (ZPAY)හි සජීවී මිල 0.001709 USD වේ. ZoidPay (ZPAY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ZoidPay හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZPAYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001709 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ZoidPay (ZPAY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ZoidPay (ZPAY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. ZoidPay (ZPAY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ZoidPay (ZPAY) හි ඉහළම මිල 1.75 USD වේ. ZoidPay (ZPAY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ZoidPay (ZPAY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 237.34 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.