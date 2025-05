Zoo (ZOO) යනු කුමක්ද

Zoo is a mini-app on Telegram that lets users around the world mine the $ZOO token through fun and engaging gameplay. The project's main goal is to introduce newcomers to the world of Web3 in an interactive way.

MEXC වෙතින් Zoo ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Zoo ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZOO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Zoo ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Zoo මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Zoo මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Zoo,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZOO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Zooමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Zoo මිල ඉතිහාසය

ZOOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZOOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Zoo මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Zoo (ZOO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Zoo මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Zoo MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZOO දේශීය මුදල් වෙත

1ZOO සිට VNDවෙත ₫ 0.062871732 1ZOO සිට AUDවෙත A$ 0.0000038006 1ZOO සිට GBPවෙත £ 0.000001839 1ZOO සිට EURවෙත € 0.00000218228 1ZOO සිට USDවෙත $ 0.000002452 1ZOO සිට MYRවෙත RM 0.00001049456 1ZOO සිට TRYවෙත ₺ 0.00009496596 1ZOO සිට JPYවෙත ¥ 0.00035779584 1ZOO සිට RUBවෙත ₽ 0.0001970182 1ZOO සිට INRවෙත ₹ 0.0002097686 1ZOO සිට IDRවෙත Rp 0.04086665032 1ZOO සිට KRWවෙත ₩ 0.0034293672 1ZOO සිට PHPවෙත ₱ 0.00013664996 1ZOO සිට EGPවෙත £E. 0.00012301684 1ZOO සිට BRLවෙත R$ 0.00001380476 1ZOO සිට CADවෙත C$ 0.00000340828 1ZOO සිට BDTවෙත ৳ 0.00029735404 1ZOO සිට NGNවෙත ₦ 0.0039232 1ZOO සිට UAHවෙත ₴ 0.00010165992 1ZOO සිට VESවෙත Bs 0.000225584 1ZOO සිට PKRවෙත Rs 0.00068893844 1ZOO සිට KZTවෙත ₸ 0.00125164792 1ZOO සිට THBවෙත ฿ 0.00008184776 1ZOO සිට TWDවෙත NT$ 0.00007400136 1ZOO සිට AEDවෙත د.إ 0.00000899884 1ZOO සිට CHFවෙත Fr 0.00000203516 1ZOO සිට HKDවෙත HK$ 0.0000191256 1ZOO සිට MADවෙත .د.م 0.00002287716 1ZOO සිට MXNවෙත $ 0.00004754428

Zoo සම්පත්

Zoo පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

