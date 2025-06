ZON (ZON) යනු කුමක්ද

ZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem.

MEXC වෙතින් ZON ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ZON ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



ZON මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ZON,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZON හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZONමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ZON මිල ඉතිහාසය

ZONහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZONහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZON මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ZON (ZON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ZON මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ZON MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1ZON සිට VNDවෙත ₫ 1,029.837525 1ZON සිට AUDවෙත A$ 0.05987655 1ZON සිට GBPවෙත £ 0.02856855 1ZON සිට EURවෙත € 0.0336561 1ZON සිට USDවෙත $ 0.039135 1ZON සිට MYRවෙත RM 0.16554105 1ZON සිට TRYවෙත ₺ 1.53291795 1ZON සිට JPYවෙත ¥ 5.64522375 1ZON සිට RUBවෙත ₽ 3.11084115 1ZON සිට INRවෙත ₹ 3.34486845 1ZON සිට IDRවෙත Rp 631.20958905 1ZON සිට KRWවෙත ₩ 53.5358973 1ZON සිට PHPවෙත ₱ 2.18725515 1ZON සිට EGPවෙත £E. 1.9371825 1ZON සිට BRLවෙත R$ 0.21641655 1ZON සිට CADවෙත C$ 0.0532236 1ZON සිට BDTවෙත ৳ 4.7838624 1ZON සිට NGNවෙත ₦ 60.30038205 1ZON සිට UAHවෙත ₴ 1.6248852 1ZON සිට VESවෙත Bs 3.874365 1ZON සිට PKRවෙත Rs 11.0485932 1ZON සිට KZTවෙත ₸ 19.9361517 1ZON සිට THBවෙත ฿ 1.2742356 1ZON සිට TWDවෙත NT$ 1.1670057 1ZON සිට AEDවෙත د.إ 0.14362545 1ZON සිට CHFවෙත Fr 0.03169935 1ZON සිට HKDවෙත HK$ 0.3068184 1ZON සිට MADවෙත .د.م 0.3569112 1ZON සිට MXNවෙත $ 0.7396515

ZON සම්පත්

ZON පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ZON පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ZON (ZON) හි මිල කීයද? ZON (ZON)හි සජීවී මිල 0.039135 USD වේ. ZON (ZON) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ZON හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZONහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.039135 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ZON (ZON) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ZON (ZON) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. ZON (ZON) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, ZON (ZON) හි ඉහළම මිල 0.071395 USD වේ. ZON (ZON) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ZON (ZON) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 42.55K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

