zkLink (ZKL) යනු කුමක්ද

zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

MEXC වෙතින් zkLink ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ zkLink ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZKL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ zkLink ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ zkLink මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

zkLink මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ zkLink,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZKL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ zkLinkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

zkLink මිල ඉතිහාසය

ZKLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZKLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ zkLink මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

zkLink (ZKL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

zkLink මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් zkLink MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZKL දේශීය මුදල් වෙත

1ZKL සිට VNDවෙත ₫ 1,726.40853 1ZKL සිට AUDවෙත A$ 0.1043615 1ZKL සිට GBPවෙත £ 0.0504975 1ZKL සිට EURවෙත € 0.0599237 1ZKL සිට USDවෙත $ 0.06733 1ZKL සිට MYRවෙත RM 0.2881724 1ZKL සිට TRYවෙත ₺ 2.6076909 1ZKL සිට JPYවෙත ¥ 9.8247936 1ZKL සිට RUBවෙත ₽ 5.4099655 1ZKL සිට INRවෙත ₹ 5.7600815 1ZKL සිට IDRවෙත Rp 1,122.1662178 1ZKL සිට KRWවෙත ₩ 94.167738 1ZKL සිට PHPවෙත ₱ 3.7523009 1ZKL සිට EGPවෙත £E. 3.3779461 1ZKL සිට BRLවෙත R$ 0.3790679 1ZKL සිට CADවෙත C$ 0.0935887 1ZKL සිට BDTවෙත ৳ 8.1651091 1ZKL සිට NGNවෙත ₦ 107.728 1ZKL සිට UAHවෙත ₴ 2.7915018 1ZKL සිට VESවෙත Bs 6.19436 1ZKL සිට PKRවෙත Rs 18.9177101 1ZKL සිට KZTවෙත ₸ 34.3692718 1ZKL සිට THBවෙත ฿ 2.2474754 1ZKL සිට TWDවෙත NT$ 2.0320194 1ZKL සිට AEDවෙත د.إ 0.2471011 1ZKL සිට CHFවෙත Fr 0.0558839 1ZKL සිට HKDවෙත HK$ 0.525174 1ZKL සිට MADවෙත .د.م 0.6281889 1ZKL සිට MXNවෙත $ 1.3055287

zkLink සම්පත්

zkLink පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: zkLink පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද zkLink (ZKL) හි මිල කීයද? zkLink (ZKL)හි සජීවී මිල 0.06733 USD වේ. zkLink (ZKL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? zkLink හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 17.77M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZKLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.06733 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. zkLink (ZKL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? zkLink (ZKL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 263.99M USD වේ. zkLink (ZKL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, zkLink (ZKL) හි ඉහළම මිල 0.765 USD වේ. zkLink (ZKL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? zkLink (ZKL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.89K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.