zkSync id (ZKID) යනු කුමක්ද

zkSync id is a one-stop solution for decentralised id and DeFi services on zkSync Era network. They provide .zksync and .era decentralised id with forever validity.

MEXC වෙතින් zkSync id ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ zkSync id ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZKID ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ zkSync id ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ zkSync id මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

zkSync id මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ zkSync id,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZKID හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ zkSync idමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

zkSync id මිල ඉතිහාසය

ZKIDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZKIDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ zkSync id මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

zkSync id (ZKID) මිලදී ගන්නා ආකාරය

zkSync id මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් zkSync id MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZKID දේශීය මුදල් වෙත

1ZKID සිට VNDවෙත ₫ 32.230737 1ZKID සිට AUDවෙත A$ 0.00194835 1ZKID සිට GBPවෙත £ 0.00094275 1ZKID සිට EURවෙත € 0.00111873 1ZKID සිට USDවෙත $ 0.001257 1ZKID සිට MYRවෙත RM 0.00537996 1ZKID සිට TRYවෙත ₺ 0.04868361 1ZKID සිට JPYවෙත ¥ 0.18342144 1ZKID සිට RUBවෙත ₽ 0.10099995 1ZKID සිට INRවෙත ₹ 0.10753635 1ZKID සිට IDRවෙත Rp 20.94999162 1ZKID සිට KRWවෙත ₩ 1.76050392 1ZKID සිට PHPවෙත ₱ 0.07005261 1ZKID සිට EGPවෙත £E. 0.06306369 1ZKID සිට BRLවෙත R$ 0.00707691 1ZKID සිට CADවෙත C$ 0.00174723 1ZKID සිට BDTවෙත ৳ 0.15243639 1ZKID සිට NGNවෙත ₦ 2.0112 1ZKID සිට UAHවෙත ₴ 0.05211522 1ZKID සිට VESවෙත Bs 0.115644 1ZKID සිට PKRවෙත Rs 0.35317929 1ZKID සිට KZTවෙත ₸ 0.64164822 1ZKID සිට THBවෙත ฿ 0.04195866 1ZKID සිට TWDවෙත NT$ 0.03793626 1ZKID සිට AEDවෙත د.إ 0.00461319 1ZKID සිට CHFවෙත Fr 0.00104331 1ZKID සිට HKDවෙත HK$ 0.0098046 1ZKID සිට MADවෙත .د.م 0.01172781 1ZKID සිට MXNවෙත $ 0.02437323

zkSync id සම්පත්

zkSync id පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: zkSync id පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද zkSync id (ZKID) හි මිල කීයද? zkSync id (ZKID)හි සජීවී මිල 0.001257 USD වේ. zkSync id (ZKID) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? zkSync id හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZKIDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001257 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. zkSync id (ZKID) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? zkSync id (ZKID) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. zkSync id (ZKID) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, zkSync id (ZKID) හි ඉහළම මිල 0.1 USD වේ. zkSync id (ZKID) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? zkSync id (ZKID) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 106.14 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.