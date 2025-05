Zilliqa (ZIL) යනු කුමක්ද

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Zilliqa මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Zilliqa,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZIL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Zilliqaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Zilliqa මිල ඉතිහාසය

ZILහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZILහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Zilliqa මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Zilliqa (ZIL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Zilliqa මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Zilliqa MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Zilliqa පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Zilliqa පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Zilliqa (ZIL) හි මිල කීයද? Zilliqa (ZIL)හි සජීවී මිල 0.01362 USD වේ. Zilliqa (ZIL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Zilliqa හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 265.60M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZILහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01362 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Zilliqa (ZIL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Zilliqa (ZIL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 19.50B USD වේ. Zilliqa (ZIL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, Zilliqa (ZIL) හි ඉහළම මිල 0.2564746 USD වේ. Zilliqa (ZIL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Zilliqa (ZIL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 628.34K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

