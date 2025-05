zkSwap Finance (ZF) යනු කුමක්ද

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

MEXC වෙතින් zkSwap Finance ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ zkSwap Finance ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZF ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ zkSwap Finance ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ zkSwap Finance මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

zkSwap Finance මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ zkSwap Finance,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZF හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ zkSwap Financeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

zkSwap Finance මිල ඉතිහාසය

ZFහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZFහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ zkSwap Finance මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

zkSwap Finance (ZF) මිලදී ගන්නා ආකාරය

zkSwap Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් zkSwap Finance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZF දේශීය මුදල් වෙත

1ZF සිට VNDවෙත ₫ 85.89735 1ZF සිට AUDවෙත A$ 0.005226 1ZF සිට GBPවෙත £ 0.0025125 1ZF සිට EURවෙත € 0.0029815 1ZF සිට USDවෙත $ 0.00335 1ZF සිට MYRවෙත RM 0.014338 1ZF සිට TRYවෙත ₺ 0.1296115 1ZF සිට JPYවෙත ¥ 0.48776 1ZF සිට RUBවෙත ₽ 0.2675645 1ZF සිට INRවෙත ₹ 0.286559 1ZF සිට IDRවෙත Rp 54.918024 1ZF සිට KRWවෙත ₩ 4.68531 1ZF සිට PHPවෙත ₱ 0.186796 1ZF සිට EGPවෙත £E. 0.1680025 1ZF සිට BRLවෙත R$ 0.0188605 1ZF සිට CADවෙත C$ 0.00469 1ZF සිට BDTවෙත ৳ 0.407293 1ZF සිට NGNවෙත ₦ 5.36 1ZF සිට UAHවෙත ₴ 0.139025 1ZF සිට VESවෙත Bs 0.3082 1ZF සිට PKRවෙත Rs 0.944164 1ZF සිට KZTවෙත ₸ 1.711783 1ZF සිට THBවෙත ฿ 0.111287 1ZF සිට TWDවෙත NT$ 0.1010695 1ZF සිට AEDවෙත د.إ 0.0122945 1ZF සිට CHFවෙත Fr 0.0027805 1ZF සිට HKDවෙත HK$ 0.02613 1ZF සිට MADවෙත .د.م 0.0311215 1ZF සිට MXNවෙත $ 0.065258

zkSwap Finance සම්පත්

zkSwap Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: zkSwap Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද zkSwap Finance (ZF) හි මිල කීයද? zkSwap Finance (ZF)හි සජීවී මිල 0.00335 USD වේ. zkSwap Finance (ZF) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? zkSwap Finance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.83M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZFහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00335 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. zkSwap Finance (ZF) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? zkSwap Finance (ZF) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 547.11M USD වේ. zkSwap Finance (ZF) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, zkSwap Finance (ZF) හි ඉහළම මිල 0.12 USD වේ. zkSwap Finance (ZF) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? zkSwap Finance (ZF) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 14.15K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.