ZELIX (ZELIX) යනු කුමක්ද

ZELIX is a decentralized Multi-metaverse. ZELIX is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ZELIX team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ZELIX team will build game, economy, culture, and communication platform in ZELIX metaverse using technologies of ZELIX team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses. You will be able to enjoy a variety of content. A myriad of NFT LANDs over ZELIX Metaverse, NFTs which users are making, and materials required for production, all are deeply and sophisticatedly interconnected with ZELIX Metaverse economic activities, and just like in reality, users engaged in the activities can receive rewards which can generate profits. ZELIX Metaverse is not a place where assets are merely consumed but it also offers luxurious environment where you can acquire assets through the Metaverse activities.

MEXC වෙතින් ZELIX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ZELIX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZELIX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ZELIX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ZELIX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ZELIX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ZELIX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZELIX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZELIXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ZELIX මිල ඉතිහාසය

ZELIXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZELIXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZELIX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ZELIX (ZELIX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ZELIX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ZELIX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZELIX දේශීය මුදල් වෙත

1ZELIX සිට VNDවෙත ₫ 0.96179391 1ZELIX සිට AUDවෙත A$ 0.0000581405 1ZELIX සිට GBPවෙත £ 0.0000281325 1ZELIX සිට EURවෙත € 0.0000333839 1ZELIX සිට USDවෙත $ 0.00003751 1ZELIX සිට MYRවෙත RM 0.0001605428 1ZELIX සිට TRYවෙත ₺ 0.0014527623 1ZELIX සිට JPYවෙත ¥ 0.0054734592 1ZELIX සිට RUBවෙත ₽ 0.0030139285 1ZELIX සිට INRවෙත ₹ 0.0032089805 1ZELIX සිට IDRවෙත Rp 0.6251664166 1ZELIX සිට KRWවෙත ₩ 0.0525350056 1ZELIX සිට PHPවෙත ₱ 0.0020919327 1ZELIX සිට EGPවෙත £E. 0.0018818767 1ZELIX සිට BRLවෙත R$ 0.0002111813 1ZELIX සිට CADවෙත C$ 0.0000521389 1ZELIX සිට BDTවෙත ৳ 0.0045488377 1ZELIX සිට NGNවෙත ₦ 0.060016 1ZELIX සිට UAHවෙත ₴ 0.0015551646 1ZELIX සිට VESවෙත Bs 0.00345092 1ZELIX සිට PKRවෙත Rs 0.0105391847 1ZELIX සිට KZTවෙත ₸ 0.0191473546 1ZELIX සිට THBවෙත ฿ 0.0012520838 1ZELIX සිට TWDවෙත NT$ 0.0011316767 1ZELIX සිට AEDවෙත د.إ 0.0001376617 1ZELIX සිට CHFවෙත Fr 0.0000311333 1ZELIX සිට HKDවෙත HK$ 0.000292578 1ZELIX සිට MADවෙත .د.م 0.0003499683 1ZELIX සිට MXNවෙත $ 0.0007273189

ZELIX සම්පත්

ZELIX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ZELIX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ZELIX (ZELIX) හි මිල කීයද? ZELIX (ZELIX)හි සජීවී මිල 0.00003751 USD වේ. ZELIX (ZELIX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ZELIX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 279.58K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZELIXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00003751 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ZELIX (ZELIX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ZELIX (ZELIX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 7.45B USD වේ. ZELIX (ZELIX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ZELIX (ZELIX) හි ඉහළම මිල 0.0016246 USD වේ. ZELIX (ZELIX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ZELIX (ZELIX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.12K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.