ZeroSwap (ZEE) යනු කුමක්ද

ZeroSwap is a Multi-Chain, Zero-fee, On-chain Trading protocol with Liquidity Mining, DeFi Token Offering, and DEX Aggregation. The protocol will reward users every time they make an on-chain trade and provide liquidity to existing DEXes. All transactions would be Gasless with Zero Trade Fee.

MEXC වෙතින් ZeroSwap ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ZeroSwap ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZEE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ZeroSwap ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ZeroSwap මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ZeroSwap මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ZeroSwap,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZEE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZeroSwapමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ZeroSwap මිල ඉතිහාසය

ZEEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZEEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZeroSwap මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ZeroSwap (ZEE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ZeroSwap මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ZeroSwap MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZEE දේශීය මුදල් වෙත

1ZEE සිට VNDවෙත ₫ 132.512688 1ZEE සිට AUDවෙත A$ 0.0080104 1ZEE සිට GBPවෙත £ 0.003876 1ZEE සිට EURවෙත € 0.00459952 1ZEE සිට USDවෙත $ 0.005168 1ZEE සිට MYRවෙත RM 0.02211904 1ZEE සිට TRYවෙත ₺ 0.20015664 1ZEE සිට JPYවෙත ¥ 0.75411456 1ZEE සිට RUBවෙත ₽ 0.4152488 1ZEE සිට INRවෙත ₹ 0.44196736 1ZEE සිට IDRවෙත Rp 86.13329888 1ZEE සිට KRWවෙත ₩ 7.23809408 1ZEE සිට PHPවෙත ₱ 0.28821936 1ZEE සිට EGPවෙත £E. 0.2591752 1ZEE සිට BRLවෙත R$ 0.02909584 1ZEE සිට CADවෙත C$ 0.00718352 1ZEE සිට BDTවෙත ৳ 0.62672336 1ZEE සිට NGNවෙත ₦ 8.2688 1ZEE සිට UAHවෙත ₴ 0.21426528 1ZEE සිට VESවෙත Bs 0.475456 1ZEE සිට PKRවෙත Rs 1.45205296 1ZEE සිට KZTවෙත ₸ 2.63805728 1ZEE සිට THBවෙත ฿ 0.17250784 1ZEE සිට TWDවෙත NT$ 0.15591856 1ZEE සිට AEDවෙත د.إ 0.01896656 1ZEE සිට CHFවෙත Fr 0.00428944 1ZEE සිට HKDවෙත HK$ 0.0403104 1ZEE සිට MADවෙත .د.م 0.04821744 1ZEE සිට MXNවෙත $ 0.10020752

ZeroSwap සම්පත්

ZeroSwap පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ZeroSwap පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ZeroSwap (ZEE) හි මිල කීයද? ZeroSwap (ZEE)හි සජීවී මිල 0.005168 USD වේ. ZeroSwap (ZEE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ZeroSwap හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 327.80K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZEEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.005168 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ZeroSwap (ZEE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ZeroSwap (ZEE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 63.43M USD වේ. ZeroSwap (ZEE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ZeroSwap (ZEE) හි ඉහළම මිල 3.48999 USD වේ. ZeroSwap (ZEE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ZeroSwap (ZEE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.45K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.