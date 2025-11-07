හුවමාරුවDEX+
සජීවී Frankencoin සඳහා අද මිල 1.2395 USD කි. ZCHF සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ZCHF මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ZCHF ගැන වැඩි විස්තර

ZCHF මිල තොරතුරු

ZCHF යනු කුමක්ද

ZCHF ධවල පත්‍රිකාව

ZCHF නිල වෙබ් අඩවිය

ZCHF ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ZCHF මිල පුරෝකථනය

ZCHF ඉතිහාසය

ZCHF මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

ZCHF-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

ZCHF තත්කාල ගනුදෙනු

Frankencoin ලාංඡනය

Frankencoin මිල(ZCHF)

1 ZCHF සිට USD සජීවී මිල:

$1.2395
+0.25%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:38:34 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.2343
පැය 24 පහළ
$ 1.242
24H ඉහළ

$ 1.2343
$ 1.242
$ 1.4867555171082332
$ 1.0691543241973427
0.00%

+0.25%

-0.73%

-0.73%

Frankencoin (ZCHF) තත්‍ය කාලීන මිල $ 1.2395. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.2343 ක අවම අගයක් සහ $ 1.242 ක උපරිම අගයක් අතර ZCHF වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ZCHFහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.4867555171082332 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.0691543241973427 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ZCHF පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, +0.25% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.73% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Frankencoin (ZCHF) වෙළඳපල තොරතුරු

No.3956

$ 0.00
$ 126.51K
$ 11.86M
0.00
9,569,702
ETH

Frankencoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 126.51K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් ZCHF හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 9569702 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.86M කි.

Frankencoin (ZCHF) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Frankencoinහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.003091+0.25%
දින 30 යි$ -0.0101-0.81%
දින 60 යි$ -0.0125-1.00%
දින 90 යි$ +0.6395+106.58%
Frankencoin අද මිල වෙනස

අද, ZCHF එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.003091 (+0.25%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Frankencoin දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0101 (-0.81%) කින් ඉහළ ගියේය.

Frankencoin දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, ZCHF එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.0125 (-1.00%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Frankencoin දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.6395 (+106.58%), කින් චලනය විය.

Frankencoin (ZCHF) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Frankencoin මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Frankencoin (ZCHF) යනු කුමක්ද

Frankencoin is a collateralized, oracle-free stablecoin that tracks the value of the Swiss franc.

MEXC වෙතින් Frankencoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Frankencoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZCHF ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Frankencoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Frankencoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Frankencoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Frankencoin (ZCHF) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Frankencoin (ZCHF) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Frankencoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Frankencoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Frankencoin (ZCHF) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FrankencoinZCHF හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ZCHF ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Frankencoin (ZCHF) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Frankencoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Frankencoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZCHF දේශීය මුදල් වෙත

Frankencoin සම්පත්

Frankencoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Frankencoin වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Frankencoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Frankencoin (ZCHF) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ZCHF හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.2395 USD වේ.
ZCHF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ZCHF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.2395 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Frankencoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ZCHF සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ZCHF හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ZCHF හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
ZCHF හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.4867555171082332 USD ක ATH මිලක් ZCHF අත්කර ගති.
ZCHF හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
1.0691543241973427 USD ක ATL මිලක් ZCHF අත්කර ගති.
ZCHF හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ZCHF සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 126.51K USD වේ.
මේ වසර තුලදී ZCHF වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ZCHF මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ZCHF මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Frankencoin (ZCHF) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

