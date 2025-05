PLANZ (Z) යනු කුමක්ද

$Z token is the corporate token associated with all 7 or more projects(dApps) that PLANZ Inc. is involved with.It will be a permanent buyback of $Z tokens with the sales of each project.

MEXC වෙතින් PLANZ ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PLANZ ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට Z ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PLANZ ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PLANZ මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PLANZ මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PLANZ,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. Z හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PLANZමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PLANZ මිල ඉතිහාසය

Zහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් Zහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PLANZ මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PLANZ (Z) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PLANZ මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PLANZ MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1Z සිට VNDවෙත ₫ 715.3839 1Z සිට AUDවෙත A$ 0.043524 1Z සිට GBPවෙත £ 0.020925 1Z සිට EURවෙත € 0.024831 1Z සිට USDවෙත $ 0.0279 1Z සිට MYRවෙත RM 0.119412 1Z සිට TRYවෙත ₺ 1.079172 1Z සිට JPYවෙත ¥ 4.060287 1Z සිට RUBවෙත ₽ 2.242323 1Z සිට INRවෙත ₹ 2.386845 1Z සිට IDRවෙත Rp 457.376976 1Z සිට KRWවෙත ₩ 39.02094 1Z සිට PHPවෙත ₱ 1.555704 1Z සිට EGPවෙත £E. 1.399185 1Z සිට BRLවෙත R$ 0.157077 1Z සිට CADවෙත C$ 0.03906 1Z සිට BDTවෙත ৳ 3.392082 1Z සිට NGNවෙත ₦ 44.64 1Z සිට UAHවෙත ₴ 1.15785 1Z සිට VESවෙත Bs 2.5668 1Z සිට PKRවෙත Rs 7.863336 1Z සිට KZTවෙත ₸ 14.256342 1Z සිට THBවෙත ฿ 0.926838 1Z සිට TWDවෙත NT$ 0.841743 1Z සිට AEDවෙත د.إ 0.102393 1Z සිට CHFවෙත Fr 0.023157 1Z සිට HKDවෙත HK$ 0.21762 1Z සිට MADවෙත .د.م 0.259191 1Z සිට MXNවෙත $ 0.543492

PLANZ පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PLANZ පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PLANZ (Z) හි මිල කීයද? PLANZ (Z)හි සජීවී මිල 0.0279 USD වේ. PLANZ (Z) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PLANZ හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ Zහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0279 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PLANZ (Z) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PLANZ (Z) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. PLANZ (Z) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, PLANZ (Z) හි ඉහළම මිල 0.254 USD වේ. PLANZ (Z) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PLANZ (Z) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 346.73K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

