සජීවී YZY සඳහා අද මිල 0.3853 USD කි. YZY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි YZY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

YZY ගැන වැඩි විස්තර

YZY මිල තොරතුරු

YZY යනු කුමක්ද

YZY නිල වෙබ් අඩවිය

YZY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YZY මිල පුරෝකථනය

YZY ඉතිහාසය

YZY මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

YZY-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

YZY තත්කාල ගනුදෙනු

YZY USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

YZY ලාංඡනය

YZY මිල(YZY)

1 YZY සිට USD සජීවී මිල:

$0.385
$0.385$0.385
+2.80%1D
USD
YZY (YZY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:04:18 (UTC+8)

YZY (YZY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.3737
$ 0.3737$ 0.3737
පැය 24 පහළ
$ 0.3917
$ 0.3917$ 0.3917
24H ඉහළ

$ 0.3737
$ 0.3737$ 0.3737

$ 0.3917
$ 0.3917$ 0.3917

$ 3.1581037257728988
$ 3.1581037257728988$ 3.1581037257728988

$ 0.19323573050067985
$ 0.19323573050067985$ 0.19323573050067985

-0.11%

+2.80%

+3.74%

+3.74%

YZY (YZY) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.3853. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.3737 ක අවම අගයක් සහ $ 0.3917 ක උපරිම අගයක් අතර YZY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. YZYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 3.1581037257728988 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.19323573050067985 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව YZY පසුගිය පැය තුල, -0.11% කින්, පැය 24 තුල, +2.80% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +3.74% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

YZY (YZY) වෙළඳපල තොරතුරු

No.277

$ 115.59M
$ 115.59M$ 115.59M

$ 56.56K
$ 56.56K$ 56.56K

$ 385.30M
$ 385.30M$ 385.30M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,713.239722
999,999,713.239722 999,999,713.239722

29.99%

SOL

YZY හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 115.59M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 56.56K වේ. මුළු සැපයුම 300.00M සමඟින් YZY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999713.239722 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 385.30M කි.

YZY (YZY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා YZYහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.010486+2.80%
දින 30 යි$ -0.0409-9.60%
දින 60 යි$ -0.1072-21.77%
දින 90 යි$ -0.1147-22.94%
YZY අද මිල වෙනස

අද, YZY එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.010486 (+2.80%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

YZY දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0409 (-9.60%) කින් ඉහළ ගියේය.

YZY දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, YZY එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.1072 (-21.77%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

YZY දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.1147 (-22.94%), කින් චලනය විය.

YZY (YZY) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් YZY මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

YZY (YZY) යනු කුමක්ද

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

MEXC වෙතින් YZY ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ YZY ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට YZY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ YZY ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ YZY මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

YZY මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ YZY (YZY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ YZY (YZY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? YZY සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් YZY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

YZY (YZY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YZYYZY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් YZY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

YZY (YZY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

YZY මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් YZY MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

YZY දේශීය මුදල් වෙත

1 YZY(YZY) සිට VND
10,139.1695
1 YZY(YZY) සිට AUD
A$0.593362
1 YZY(YZY) සිට GBP
0.292828
1 YZY(YZY) සිට EUR
0.331358
1 YZY(YZY) සිට USD
$0.3853
1 YZY(YZY) සිට MYR
RM1.606701
1 YZY(YZY) සිට TRY
16.25966
1 YZY(YZY) සිට JPY
¥58.9509
1 YZY(YZY) සිට ARS
ARS$559.212861
1 YZY(YZY) සිට RUB
31.301772
1 YZY(YZY) සිට INR
34.179963
1 YZY(YZY) සිට IDR
Rp6,421.664098
1 YZY(YZY) සිට PHP
22.77123
1 YZY(YZY) සිට EGP
￡E.18.220837
1 YZY(YZY) සිට BRL
R$2.061355
1 YZY(YZY) සිට CAD
C$0.543273
1 YZY(YZY) සිට BDT
46.944952
1 YZY(YZY) සිට NGN
553.591334
1 YZY(YZY) සිට COP
$1,476.242273
1 YZY(YZY) සිට ZAR
R.6.692661
1 YZY(YZY) සිට UAH
16.186453
1 YZY(YZY) සිට TZS
T.Sh.949.013165
1 YZY(YZY) සිට VES
Bs87.8484
1 YZY(YZY) සිට CLP
$363.3379
1 YZY(YZY) සිට PKR
Rs108.196093
1 YZY(YZY) සිට KZT
202.467444
1 YZY(YZY) සිට THB
฿12.476014
1 YZY(YZY) සිට TWD
NT$11.932741
1 YZY(YZY) සිට AED
د.إ1.414051
1 YZY(YZY) සිට CHF
Fr0.30824
1 YZY(YZY) සිට HKD
HK$2.993781
1 YZY(YZY) සිට AMD
֏147.33872
1 YZY(YZY) සිට MAD
.د.م3.594849
1 YZY(YZY) සිට MXN
$7.151168
1 YZY(YZY) සිට SAR
ريال1.444875
1 YZY(YZY) සිට ETB
Br59.293817
1 YZY(YZY) සිට KES
KSh49.776907
1 YZY(YZY) සිට JOD
د.أ0.2731777
1 YZY(YZY) සිට PLN
1.417904
1 YZY(YZY) සිට RON
лв1.69532
1 YZY(YZY) සිට SEK
kr3.687321
1 YZY(YZY) සිට BGN
лв0.651157
1 YZY(YZY) සිට HUF
Ft129.033117
1 YZY(YZY) සිට CZK
8.133683
1 YZY(YZY) සිට KWD
د.ك0.1179018
1 YZY(YZY) සිට ILS
1.256078
1 YZY(YZY) සිට BOB
Bs2.65857
1 YZY(YZY) සිට AZN
0.65501
1 YZY(YZY) සිට TJS
SM3.552466
1 YZY(YZY) සිට GEL
1.044163
1 YZY(YZY) සිට AOA
Kz353.162127
1 YZY(YZY) සිට BHD
.د.ب0.1452581
1 YZY(YZY) සිට BMD
$0.3853
1 YZY(YZY) සිට DKK
kr2.492891
1 YZY(YZY) සිට HNL
L10.148802
1 YZY(YZY) සිට MUR
17.68527
1 YZY(YZY) සිට NAD
$6.684955
1 YZY(YZY) සිට NOK
kr3.93006
1 YZY(YZY) සිට NZD
$0.681981
1 YZY(YZY) සිට PAB
B/.0.3853
1 YZY(YZY) සිට PGK
K1.61826
1 YZY(YZY) සිට QAR
ر.ق1.402492
1 YZY(YZY) සිට RSD
дин.39.154186
1 YZY(YZY) සිට UZS
soʻm4,586.904028
1 YZY(YZY) සිට ALL
L32.268875
1 YZY(YZY) සිට ANG
ƒ0.689687
1 YZY(YZY) සිට AWG
ƒ0.69354
1 YZY(YZY) සිට BBD
$0.7706
1 YZY(YZY) සිට BAM
KM0.651157
1 YZY(YZY) සිට BIF
Fr1,133.1673
1 YZY(YZY) සිට BND
$0.50089
1 YZY(YZY) සිට BSD
$0.3853
1 YZY(YZY) සිට JMD
$61.705795
1 YZY(YZY) සිට KHR
1,553.625925
1 YZY(YZY) සිට KMF
Fr161.826
1 YZY(YZY) සිට LAK
8,376.086789
1 YZY(YZY) සිට LKR
රු117.32385
1 YZY(YZY) සිට MDL
L6.584777
1 YZY(YZY) සිට MGA
Ar1,735.58385
1 YZY(YZY) සිට MOP
P3.078547
1 YZY(YZY) සිට MVR
5.93362
1 YZY(YZY) සිට MWK
MK666.60753
1 YZY(YZY) සිට MZN
MT24.639935
1 YZY(YZY) සිට NPR
रु54.59701
1 YZY(YZY) සිට PYG
2,732.5476
1 YZY(YZY) සිට RWF
Fr558.2997
1 YZY(YZY) සිට SBD
$3.171019
1 YZY(YZY) සිට SCR
5.725558
1 YZY(YZY) සිට SRD
$14.83405
1 YZY(YZY) සිට SVC
$3.363669
1 YZY(YZY) සිට SZL
L6.677249
1 YZY(YZY) සිට TMT
m1.352403
1 YZY(YZY) සිට TND
د.ت1.136635
1 YZY(YZY) සිට TTD
$2.604628
1 YZY(YZY) සිට UGX
Sh1,347.0088
1 YZY(YZY) සිට XAF
Fr218.8504
1 YZY(YZY) සිට XCD
$1.04031
1 YZY(YZY) සිට XOF
Fr218.8504
1 YZY(YZY) සිට XPF
Fr39.6859
1 YZY(YZY) සිට BWP
P5.174579
1 YZY(YZY) සිට BZD
$0.7706
1 YZY(YZY) සිට CVE
$36.927152
1 YZY(YZY) සිට DJF
Fr68.1981
1 YZY(YZY) සිට DOP
$24.778643
1 YZY(YZY) සිට DZD
د.ج50.266238
1 YZY(YZY) සිට FJD
$0.878484
1 YZY(YZY) සිට GNF
Fr3,350.1835
1 YZY(YZY) සිට GTQ
Q2.951398
1 YZY(YZY) සිට GYD
$80.589348
1 YZY(YZY) සිට ISK
kr48.5478

YZY සම්පත්

YZY පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල YZY වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: YZY පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

YZY (YZY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද YZY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.3853 USD වේ.
YZY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
YZY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.3853 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
YZY හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
YZY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 115.59M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
YZY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
YZY හි සංසරණ සැපයුම 300.00M USD වේ.
YZY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
3.1581037257728988 USD ක ATH මිලක් YZY අත්කර ගති.
YZY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.19323573050067985 USD ක ATL මිලක් YZY අත්කර ගති.
YZY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
YZY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 56.56K USD වේ.
මේ වසර තුලදී YZY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව YZY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා YZY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:04:18 (UTC+8)

YZY (YZY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

YZY-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

YZY
YZY
USD
USD

1 YZY = 0.3852 USD

YZY වෙළඳාම

YZY/USDT
$0.385
$0.385$0.385
+2.58%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

