හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී YURU COIN සඳහා අද මිල 0.701 USD කි. YURU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි YURU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී YURU COIN සඳහා අද මිල 0.701 USD කි. YURU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි YURU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

YURU ගැන වැඩි විස්තර

YURU මිල තොරතුරු

YURU යනු කුමක්ද

YURU ධවල පත්‍රිකාව

YURU නිල වෙබ් අඩවිය

YURU ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YURU මිල පුරෝකථනය

YURU ඉතිහාසය

YURU මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

YURU-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

YURU තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

YURU COIN ලාංඡනය

YURU COIN මිල(YURU)

1 YURU සිට USD සජීවී මිල:

$0.701
$0.701$0.701
-0.48%1D
USD
YURU COIN (YURU) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:38:26 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.701
$ 0.701$ 0.701
පැය 24 පහළ
$ 0.7106
$ 0.7106$ 0.7106
24H ඉහළ

$ 0.701
$ 0.701$ 0.701

$ 0.7106
$ 0.7106$ 0.7106

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

-0.33%

-0.48%

-9.60%

-9.60%

YURU COIN (YURU) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.701. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.701 ක අවම අගයක් සහ $ 0.7106 ක උපරිම අගයක් අතර YURU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. YURUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.5789586277522937 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.346206572110043 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව YURU පසුගිය පැය තුල, -0.33% කින්, පැය 24 තුල, -0.48% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.60% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

YURU COIN (YURU) වෙළඳපල තොරතුරු

No.3786

--
----

$ 37.20K
$ 37.20K$ 37.20K

$ 7.01M
$ 7.01M$ 7.01M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

YURU COIN හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 37.20K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් YURU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.01M කි.

YURU COIN (YURU) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා YURU COINහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.003381-0.48%
දින 30 යි$ -0.2256-24.35%
දින 60 යි$ -0.4019-36.45%
දින 90 යි$ -0.3552-33.63%
YURU COIN අද මිල වෙනස

අද, YURU එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.003381 (-0.48%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

YURU COIN දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.2256 (-24.35%) කින් ඉහළ ගියේය.

YURU COIN දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, YURU එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.4019 (-36.45%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

YURU COIN දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.3552 (-33.63%), කින් චලනය විය.

YURU COIN (YURU) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් YURU COIN මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

YURU COIN (YURU) යනු කුමක්ද

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

MEXC වෙතින් YURU COIN ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ YURU COIN ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට YURU ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ YURU COIN ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ YURU COIN මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

YURU COIN මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ YURU COIN (YURU) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ YURU COIN (YURU) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? YURU COIN සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් YURU COIN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

YURU COIN (YURU) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YURU COINYURU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් YURU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

YURU COIN (YURU) මිලදී ගන්නා ආකාරය

YURU COIN මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් YURU COIN MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

YURU දේශීය මුදල් වෙත

1 YURU COIN(YURU) සිට VND
18,446.815
1 YURU COIN(YURU) සිට AUD
A$1.07954
1 YURU COIN(YURU) සිට GBP
0.53276
1 YURU COIN(YURU) සිට EUR
0.60286
1 YURU COIN(YURU) සිට USD
$0.701
1 YURU COIN(YURU) සිට MYR
RM2.92317
1 YURU COIN(YURU) සිට TRY
29.57519
1 YURU COIN(YURU) සිට JPY
¥107.253
1 YURU COIN(YURU) සිට ARS
ARS$1,017.41037
1 YURU COIN(YURU) සිට RUB
56.95625
1 YURU COIN(YURU) සිට INR
62.17169
1 YURU COIN(YURU) සිට IDR
Rp11,683.32866
1 YURU COIN(YURU) සිට PHP
41.42209
1 YURU COIN(YURU) සිට EGP
￡E.33.15029
1 YURU COIN(YURU) සිට BRL
R$3.74334
1 YURU COIN(YURU) සිට CAD
C$0.98841
1 YURU COIN(YURU) සිට BDT
85.40984
1 YURU COIN(YURU) සිට NGN
1,007.18278
1 YURU COIN(YURU) සිට COP
$2,685.81841
1 YURU COIN(YURU) සිට ZAR
R.12.17637
1 YURU COIN(YURU) සිට UAH
29.44901
1 YURU COIN(YURU) සිට TZS
T.Sh.1,726.59805
1 YURU COIN(YURU) සිට VES
Bs159.828
1 YURU COIN(YURU) සිට CLP
$661.043
1 YURU COIN(YURU) සිට PKR
Rs196.84781
1 YURU COIN(YURU) සිට KZT
368.36148
1 YURU COIN(YURU) සිට THB
฿22.69838
1 YURU COIN(YURU) සිට TWD
NT$21.71698
1 YURU COIN(YURU) සිට AED
د.إ2.57267
1 YURU COIN(YURU) සිට CHF
Fr0.5608
1 YURU COIN(YURU) සිට HKD
HK$5.44677
1 YURU COIN(YURU) සිට AMD
֏268.0624
1 YURU COIN(YURU) සිට MAD
.د.م6.54033
1 YURU COIN(YURU) සිට MXN
$13.00355
1 YURU COIN(YURU) සිට SAR
ريال2.62875
1 YURU COIN(YURU) සිට ETB
Br107.87689
1 YURU COIN(YURU) සිට KES
KSh90.56219
1 YURU COIN(YURU) සිට JOD
د.أ0.497009
1 YURU COIN(YURU) සිට PLN
2.57968
1 YURU COIN(YURU) සිට RON
лв3.0844
1 YURU COIN(YURU) සිට SEK
kr6.70857
1 YURU COIN(YURU) සිට BGN
лв1.18469
1 YURU COIN(YURU) සිට HUF
Ft234.835
1 YURU COIN(YURU) සිට CZK
14.7911
1 YURU COIN(YURU) සිට KWD
د.ك0.215207
1 YURU COIN(YURU) සිට ILS
2.28526
1 YURU COIN(YURU) සිට BOB
Bs4.8369
1 YURU COIN(YURU) සිට AZN
1.1917
1 YURU COIN(YURU) සිට TJS
SM6.46322
1 YURU COIN(YURU) සිට GEL
1.89971
1 YURU COIN(YURU) සිට AOA
Kz642.52959
1 YURU COIN(YURU) සිට BHD
.د.ب0.264277
1 YURU COIN(YURU) සිට BMD
$0.701
1 YURU COIN(YURU) සිට DKK
kr4.53547
1 YURU COIN(YURU) සිට HNL
L18.46434
1 YURU COIN(YURU) සිට MUR
32.1759
1 YURU COIN(YURU) සිට NAD
$12.16235
1 YURU COIN(YURU) සිට NOK
kr7.1502
1 YURU COIN(YURU) සිට NZD
$1.24778
1 YURU COIN(YURU) සිට PAB
B/.0.701
1 YURU COIN(YURU) සිට PGK
K2.9442
1 YURU COIN(YURU) සිට QAR
ر.ق2.55164
1 YURU COIN(YURU) සිට RSD
дин.71.23562
1 YURU COIN(YURU) සිට UZS
soʻm8,345.23676
1 YURU COIN(YURU) සිට ALL
L58.70875
1 YURU COIN(YURU) සිට ANG
ƒ1.25479
1 YURU COIN(YURU) සිට AWG
ƒ1.2618
1 YURU COIN(YURU) සිට BBD
$1.402
1 YURU COIN(YURU) සිට BAM
KM1.18469
1 YURU COIN(YURU) සිට BIF
Fr2,061.641
1 YURU COIN(YURU) සිට BND
$0.9113
1 YURU COIN(YURU) සිට BSD
$0.701
1 YURU COIN(YURU) සිට JMD
$112.26515
1 YURU COIN(YURU) සිට KHR
2,826.60725
1 YURU COIN(YURU) සිට KMF
Fr294.42
1 YURU COIN(YURU) සිට LAK
15,239.13013
1 YURU COIN(YURU) සිට LKR
රු213.4545
1 YURU COIN(YURU) සිට MDL
L11.98009
1 YURU COIN(YURU) සිට MGA
Ar3,157.6545
1 YURU COIN(YURU) සිට MOP
P5.60099
1 YURU COIN(YURU) සිට MVR
10.7954
1 YURU COIN(YURU) සිට MWK
MK1,212.8001
1 YURU COIN(YURU) සිට MZN
MT44.82895
1 YURU COIN(YURU) සිට NPR
रु99.3317
1 YURU COIN(YURU) සිට PYG
4,971.492
1 YURU COIN(YURU) සිට RWF
Fr1,015.749
1 YURU COIN(YURU) සිට SBD
$5.76923
1 YURU COIN(YURU) සිට SCR
10.41686
1 YURU COIN(YURU) සිට SRD
$26.9885
1 YURU COIN(YURU) සිට SVC
$6.11973
1 YURU COIN(YURU) සිට SZL
L12.14833
1 YURU COIN(YURU) සිට TMT
m2.46051
1 YURU COIN(YURU) සිට TND
د.ت2.06795
1 YURU COIN(YURU) සිට TTD
$4.73876
1 YURU COIN(YURU) සිට UGX
Sh2,450.696
1 YURU COIN(YURU) සිට XAF
Fr398.168
1 YURU COIN(YURU) සිට XCD
$1.8927
1 YURU COIN(YURU) සිට XOF
Fr398.168
1 YURU COIN(YURU) සිට XPF
Fr72.203
1 YURU COIN(YURU) සිට BWP
P9.41443
1 YURU COIN(YURU) සිට BZD
$1.402
1 YURU COIN(YURU) සිට CVE
$67.18384
1 YURU COIN(YURU) සිට DJF
Fr124.077
1 YURU COIN(YURU) සිට DOP
$45.08131
1 YURU COIN(YURU) සිට DZD
د.ج91.45246
1 YURU COIN(YURU) සිට FJD
$1.59828
1 YURU COIN(YURU) සිට GNF
Fr6,095.195
1 YURU COIN(YURU) සිට GTQ
Q5.36966
1 YURU COIN(YURU) සිට GYD
$146.62116
1 YURU COIN(YURU) සිට ISK
kr88.326

YURU COIN සම්පත්

YURU COIN පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල YURU COIN වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: YURU COIN පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

YURU COIN (YURU) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද YURU හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.701 USD වේ.
YURU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
YURU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.701 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
YURU COIN හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
YURU සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
YURU හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
YURU හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
YURU හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.5789586277522937 USD ක ATH මිලක් YURU අත්කර ගති.
YURU හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.346206572110043 USD ක ATL මිලක් YURU අත්කර ගති.
YURU හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
YURU සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 37.20K USD වේ.
මේ වසර තුලදී YURU වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව YURU මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා YURU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:38:26 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

YURU-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.701 USD

YURU වෙළඳාම

YURU/USDT
$0.701
$0.701$0.701
-0.48%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,066.75
$102,066.75$102,066.75

+0.05%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,355.48
$3,355.48$3,355.48

+1.68%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1222
$1.1222$1.1222

+30.79%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.56
$157.56$157.56

+1.05%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,066.75
$102,066.75$102,066.75

+0.05%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,355.48
$3,355.48$3,355.48

+1.68%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.56
$157.56$157.56

+1.05%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2301
$2.2301$2.2301

-0.19%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011878
$0.011878$0.011878

+196.95%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$29.84
$29.84$29.84

+98.93%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.007699
$0.007699$0.007699

+669.90%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.388
$4.388$4.388

+338.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007948
$0.007948$0.007948

+272.44%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1101
$0.1101$0.1101

+120.20%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002194
$0.00002194$0.00002194

+103.71%