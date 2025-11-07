හුවමාරුවDEX+
සජීවී yieldbasis සඳහා අද මිල 0.4962 USD කි. YB සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි YB මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

yieldbasis (YB) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:08:24 (UTC+8)

yieldbasis (YB) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.4621
$ 0.4621$ 0.4621
පැය 24 පහළ
$ 0.5492
$ 0.5492$ 0.5492
24H ඉහළ

$ 0.4621
$ 0.4621$ 0.4621

$ 0.5492
$ 0.5492$ 0.5492

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

-0.96%

-2.36%

-10.32%

-10.32%

yieldbasis (YB) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.4962. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.4621 ක අවම අගයක් සහ $ 0.5492 ක උපරිම අගයක් අතර YB වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. YBහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.9394352030918264 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.35919482061601 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව YB පසුගිය පැය තුල, -0.96% කින්, පැය 24 තුල, -2.36% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.32% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

yieldbasis (YB) වෙළඳපල තොරතුරු

No.525

$ 43.62M
$ 43.62M$ 43.62M

$ 605.39K
$ 605.39K$ 605.39K

$ 496.20M
$ 496.20M$ 496.20M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

yieldbasis හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 43.62M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 605.39K වේ. මුළු සැපයුම 87.92M සමඟින් YB හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 700000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 496.20M කි.

yieldbasis (YB) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා yieldbasisහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.011993-2.36%
දින 30 යි$ +0.0962+24.05%
දින 60 යි$ +0.0962+24.05%
දින 90 යි$ +0.0962+24.05%
yieldbasis අද මිල වෙනස

අද, YB එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.011993 (-2.36%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

yieldbasis දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.0962 (+24.05%) කින් ඉහළ ගියේය.

yieldbasis දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, YB එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.0962 (+24.05%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

yieldbasis දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.0962 (+24.05%), කින් චලනය විය.

yieldbasis (YB) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් yieldbasis මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

yieldbasis (YB) යනු කුමක්ද

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

MEXC වෙතින් yieldbasis ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ yieldbasis ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට YB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ yieldbasis ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ yieldbasis මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

yieldbasis මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ yieldbasis (YB) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ yieldbasis (YB) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? yieldbasis සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් yieldbasis මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

yieldbasis (YB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

yieldbasisYB හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් YB ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

yieldbasis (YB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

yieldbasis මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් yieldbasis MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

YB දේශීය මුදල් වෙත

1 yieldbasis(YB) සිට VND
13,057.503
1 yieldbasis(YB) සිට AUD
A$0.764148
1 yieldbasis(YB) සිට GBP
0.377112
1 yieldbasis(YB) සිට EUR
0.426732
1 yieldbasis(YB) සිට USD
$0.4962
1 yieldbasis(YB) සිට MYR
RM2.069154
1 yieldbasis(YB) සිට TRY
20.944602
1 yieldbasis(YB) සිට JPY
¥75.9186
1 yieldbasis(YB) සිට ARS
ARS$720.169794
1 yieldbasis(YB) සිට RUB
40.207086
1 yieldbasis(YB) සිට INR
44.01294
1 yieldbasis(YB) සිට IDR
Rp8,269.996692
1 yieldbasis(YB) සිට PHP
29.335344
1 yieldbasis(YB) සිට EGP
￡E.23.49507
1 yieldbasis(YB) සිට BRL
R$2.659632
1 yieldbasis(YB) සිට CAD
C$0.699642
1 yieldbasis(YB) සිට BDT
60.541362
1 yieldbasis(YB) සිට NGN
712.930236
1 yieldbasis(YB) සිට COP
$1,879.541094
1 yieldbasis(YB) සිට ZAR
R.8.60907
1 yieldbasis(YB) සිට UAH
20.795742
1 yieldbasis(YB) සිට TZS
T.Sh.1,222.16541
1 yieldbasis(YB) සිට VES
Bs113.1336
1 yieldbasis(YB) සිට CLP
$468.4128
1 yieldbasis(YB) සිට PKR
Rs140.245968
1 yieldbasis(YB) සිට KZT
260.33133
1 yieldbasis(YB) සිට THB
฿16.05207
1 yieldbasis(YB) සිට TWD
NT$15.372276
1 yieldbasis(YB) සිට AED
د.إ1.821054
1 yieldbasis(YB) සිට CHF
Fr0.39696
1 yieldbasis(YB) සිට HKD
HK$3.855474
1 yieldbasis(YB) සිට AMD
֏189.965208
1 yieldbasis(YB) සිට MAD
.د.م4.594812
1 yieldbasis(YB) සිට MXN
$9.209472
1 yieldbasis(YB) සිට SAR
ريال1.86075
1 yieldbasis(YB) සිට ETB
Br76.558698
1 yieldbasis(YB) සිට KES
KSh64.128888
1 yieldbasis(YB) සිට JOD
د.أ0.3518058
1 yieldbasis(YB) සිට PLN
1.821054
1 yieldbasis(YB) සිට RON
лв2.18328
1 yieldbasis(YB) සිට SEK
kr4.743672
1 yieldbasis(YB) සිට BGN
лв0.838578
1 yieldbasis(YB) සිට HUF
Ft165.452928
1 yieldbasis(YB) සිට CZK
10.44501
1 yieldbasis(YB) සිට KWD
د.ك0.1518372
1 yieldbasis(YB) සිට ILS
1.617612
1 yieldbasis(YB) සිට BOB
Bs3.428742
1 yieldbasis(YB) සිට AZN
0.84354
1 yieldbasis(YB) සිට TJS
SM4.574964
1 yieldbasis(YB) සිට GEL
1.344702
1 yieldbasis(YB) සිට AOA
Kz452.73288
1 yieldbasis(YB) සිට BHD
.د.ب0.1865712
1 yieldbasis(YB) සිට BMD
$0.4962
1 yieldbasis(YB) සිට DKK
kr3.205452
1 yieldbasis(YB) සිට HNL
L13.040136
1 yieldbasis(YB) සිට MUR
22.77558
1 yieldbasis(YB) සිට NAD
$8.589222
1 yieldbasis(YB) සිට NOK
kr5.056278
1 yieldbasis(YB) සිට NZD
$0.883236
1 yieldbasis(YB) සිට PAB
B/.0.4962
1 yieldbasis(YB) සිට PGK
K2.093964
1 yieldbasis(YB) සිට QAR
ر.ق1.806168
1 yieldbasis(YB) සිට RSD
дин.50.31468
1 yieldbasis(YB) සිට UZS
soʻm5,978.311878
1 yieldbasis(YB) සිට ALL
L41.472396
1 yieldbasis(YB) සිට ANG
ƒ0.888198
1 yieldbasis(YB) සිට AWG
ƒ0.89316
1 yieldbasis(YB) සිට BBD
$0.9924
1 yieldbasis(YB) සිට BAM
KM0.838578
1 yieldbasis(YB) සිට BIF
Fr1,459.3242
1 yieldbasis(YB) සිට BND
$0.64506
1 yieldbasis(YB) සිට BSD
$0.4962
1 yieldbasis(YB) සිට JMD
$79.605366
1 yieldbasis(YB) සිට KHR
1,992.768972
1 yieldbasis(YB) සිට KMF
Fr208.404
1 yieldbasis(YB) සිට LAK
10,786.956306
1 yieldbasis(YB) සිට LKR
රු151.187178
1 yieldbasis(YB) සිට MDL
L8.455248
1 yieldbasis(YB) සිට MGA
Ar2,225.10966
1 yieldbasis(YB) සිට MOP
P3.9696
1 yieldbasis(YB) සිට MVR
7.64148
1 yieldbasis(YB) සිට MWK
MK859.96422
1 yieldbasis(YB) සිට MZN
MT31.73199
1 yieldbasis(YB) සිට NPR
रु70.341312
1 yieldbasis(YB) සිට PYG
3,519.0504
1 yieldbasis(YB) සිට RWF
Fr719.9862
1 yieldbasis(YB) සිට SBD
$4.083726
1 yieldbasis(YB) සිට SCR
6.807864
1 yieldbasis(YB) සිට SRD
$19.1037
1 yieldbasis(YB) සිට SVC
$4.336788
1 yieldbasis(YB) සිට SZL
L8.594184
1 yieldbasis(YB) සිට TMT
m1.741662
1 yieldbasis(YB) සිට TND
د.ت1.4657748
1 yieldbasis(YB) සිට TTD
$3.359274
1 yieldbasis(YB) සිට UGX
Sh1,734.7152
1 yieldbasis(YB) සිට XAF
Fr281.3454
1 yieldbasis(YB) සිට XCD
$1.33974
1 yieldbasis(YB) සිට XOF
Fr281.3454
1 yieldbasis(YB) සිට XPF
Fr51.1086
1 yieldbasis(YB) සිට BWP
P6.659004
1 yieldbasis(YB) සිට BZD
$0.997362
1 yieldbasis(YB) සිට CVE
$47.317632
1 yieldbasis(YB) සිට DJF
Fr87.8274
1 yieldbasis(YB) සිට DOP
$31.865964
1 yieldbasis(YB) සිට DZD
د.ج64.759062
1 yieldbasis(YB) සිට FJD
$1.131336
1 yieldbasis(YB) සිට GNF
Fr4,314.459
1 yieldbasis(YB) සිට GTQ
Q3.79593
1 yieldbasis(YB) සිට GYD
$103.760382
1 yieldbasis(YB) සිට ISK
kr62.5212

yieldbasis සම්පත්

yieldbasis පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල yieldbasis වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: yieldbasis පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

yieldbasis (YB) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද YB හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.4962 USD වේ.
YB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
YB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.4962 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
yieldbasis හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
YB සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 43.62M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
YB හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
YB හි සංසරණ සැපයුම 87.92M USD වේ.
YB හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.9394352030918264 USD ක ATH මිලක් YB අත්කර ගති.
YB හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.35919482061601 USD ක ATL මිලක් YB අත්කර ගති.
YB හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
YB සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 605.39K USD වේ.
මේ වසර තුලදී YB වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව YB මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා YB මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:08:24 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

