Y8U.AI (Y8U) යනු කුමක්ද

Y8U.ai is a Web3 protocol designed for the creation and decentralized storage of digital clones, emphasizing user content and privacy. Y8u.ai is the first project to be launched within the Humans.AI ecosystem, the first AI blockchain.

MEXC වෙතින් Y8U.AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Y8U.AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට Y8U ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Y8U.AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Y8U.AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Y8U.AI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Y8U.AI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. Y8U හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Y8U.AIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Y8U.AI මිල ඉතිහාසය

Y8Uහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් Y8Uහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Y8U.AI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Y8U.AI (Y8U) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Y8U.AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Y8U.AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Y8U දේශීය මුදල් වෙත

1Y8U සිට VNDවෙත ₫ 83.58966 1Y8U සිට AUDවෙත A$ 0.005053 1Y8U සිට GBPවෙත £ 0.002445 1Y8U සිට EURවෙත € 0.0029014 1Y8U සිට USDවෙත $ 0.00326 1Y8U සිට MYRවෙත RM 0.0139528 1Y8U සිට TRYවෙත ₺ 0.1262598 1Y8U සිට JPYවෙත ¥ 0.4755362 1Y8U සිට RUBවෙත ₽ 0.261941 1Y8U සිට INRවෙත ₹ 0.2787952 1Y8U සිට IDRවෙත Rp 54.3333116 1Y8U සිට KRWවෙත ₩ 4.5658256 1Y8U සිට PHPවෙත ₱ 0.1818102 1Y8U සිට EGPවෙත £E. 0.163489 1Y8U සිට BRLවෙත R$ 0.0183538 1Y8U සිට CADවෙත C$ 0.0045314 1Y8U සිට BDTවෙත ৳ 0.3953402 1Y8U සිට NGNවෙත ₦ 5.216 1Y8U සිට UAHවෙත ₴ 0.1351596 1Y8U සිට VESවෙත Bs 0.29992 1Y8U සිට PKRවෙත Rs 0.9159622 1Y8U සිට KZTවෙත ₸ 1.6640996 1Y8U සිට THBවෙත ฿ 0.1088188 1Y8U සිට TWDවෙත NT$ 0.0983542 1Y8U සිට AEDවෙත د.إ 0.0119642 1Y8U සිට CHFවෙත Fr 0.0027058 1Y8U සිට HKDවෙත HK$ 0.025428 1Y8U සිට MADවෙත .د.م 0.0304158 1Y8U සිට MXNවෙත $ 0.0632114

Y8U.AI සම්පත්

Y8U.AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Y8U.AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Y8U.AI (Y8U) හි මිල කීයද? Y8U.AI (Y8U)හි සජීවී මිල 0.00326 USD වේ. Y8U.AI (Y8U) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Y8U.AI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ Y8Uහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00326 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Y8U.AI (Y8U) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Y8U.AI (Y8U) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Y8U.AI (Y8U) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Y8U.AI (Y8U) හි ඉහළම මිල 0.14214 USD වේ. Y8U.AI (Y8U) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Y8U.AI (Y8U) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 69.24K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.