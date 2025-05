Venus (XVS) යනු කුමක්ද

Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

Venus මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Venus,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XVS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Venusමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Venus මිල ඉතිහාසය

XVSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XVSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Venus මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Venus (XVS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

XVS දේශීය මුදල් වෙත

1XVS සිට VNDවෙත ₫ 179,879.3073 1XVS සිට AUDවෙත A$ 10.943868 1XVS සිට GBPවෙත £ 5.261475 1XVS සිට EURවෙත € 6.243617 1XVS සිට USDවෙත $ 7.0153 1XVS සිට MYRවෙත RM 30.025484 1XVS සිට TRYවෙත ₺ 271.421957 1XVS සිට JPYවෙත ¥ 1,021.708292 1XVS සිට RUBවෙත ₽ 563.819661 1XVS සිට INRවෙත ₹ 600.158915 1XVS සිට IDRවෙත Rp 115,004.899632 1XVS සිට KRWවෙත ₩ 9,811.59858 1XVS සිට PHPවෙත ₱ 391.173128 1XVS සිට EGPවෙත £E. 351.817295 1XVS සිට BRLවෙත R$ 39.496139 1XVS සිට CADවෙත C$ 9.82142 1XVS සිට BDTවෙත ৳ 852.920174 1XVS සිට NGNවෙත ₦ 11,224.48 1XVS සිට UAHවෙත ₴ 291.13495 1XVS සිට VESවෙත Bs 645.4076 1XVS සිට PKRවෙත Rs 1,977.192152 1XVS සිට KZTවෙත ₸ 3,584.677994 1XVS සිට THBවෙත ฿ 233.048266 1XVS සිට TWDවෙත NT$ 211.651601 1XVS සිට AEDවෙත د.إ 25.746151 1XVS සිට CHFවෙත Fr 5.822699 1XVS සිට HKDවෙත HK$ 54.71934 1XVS සිට MADවෙත .د.م 65.172137 1XVS සිට MXNවෙත $ 136.658044

Venus සම්පත්

Venus පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Venus පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Venus (XVS) හි මිල කීයද? Venus (XVS)හි සජීවී මිල 7.0153 USD වේ. Venus (XVS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Venus හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 116.38M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XVSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 7.0153 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Venus (XVS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Venus (XVS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 16.59M USD වේ. Venus (XVS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, Venus (XVS) හි ඉහළම මිල 148 USD වේ. Venus (XVS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Venus (XVS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 978.44K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

