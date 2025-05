Tezos (XTZ) යනු කුමක්ද

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

MEXC වෙතින් Tezos ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Tezos ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XTZ ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Tezos ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Tezos මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Tezos මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Tezos,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XTZ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Tezosමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Tezos මිල ඉතිහාසය

XTZහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XTZහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Tezos මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Tezos (XTZ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Tezos මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Tezos MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XTZ දේශීය මුදල් වෙත

1XTZ සිට VNDවෙත ₫ 16,551.2655 1XTZ සිට AUDවෙත A$ 1.00698 1XTZ සිට GBPවෙත £ 0.484125 1XTZ සිට EURවෙත € 0.574495 1XTZ සිට USDවෙත $ 0.6455 1XTZ සිට MYRවෙත RM 2.76274 1XTZ සිට TRYවෙත ₺ 24.974395 1XTZ සිට JPYවෙත ¥ 94.01062 1XTZ සිට RUBවෙත ₽ 51.878835 1XTZ සිට INRවෙත ₹ 55.222525 1XTZ සිට IDRවෙත Rp 10,581.96552 1XTZ සිට KRWවෙත ₩ 902.7963 1XTZ සිට PHPවෙත ₱ 35.99308 1XTZ සිට EGPවෙත £E. 32.371825 1XTZ සිට BRLවෙත R$ 3.634165 1XTZ සිට CADවෙත C$ 0.9037 1XTZ සිට BDTවෙත ৳ 78.47989 1XTZ සිට NGNවෙත ₦ 1,032.8 1XTZ සිට UAHවෙත ₴ 26.78825 1XTZ සිට VESවෙත Bs 59.386 1XTZ සිට PKRවෙත Rs 181.92772 1XTZ සිට KZTවෙත ₸ 329.83759 1XTZ සිට THBවෙත ฿ 21.44351 1XTZ සිට TWDවෙත NT$ 19.474735 1XTZ සිට AEDවෙත د.إ 2.368985 1XTZ සිට CHFවෙත Fr 0.535765 1XTZ සිට HKDවෙත HK$ 5.0349 1XTZ සිට MADවෙත .د.م 5.996695 1XTZ සිට MXNවෙත $ 12.57434

Tezos සම්පත්

Tezos පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Tezos පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Tezos (XTZ) හි මිල කීයද? Tezos (XTZ)හි සජීවී මිල 0.6455 USD වේ. Tezos (XTZ) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Tezos හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 673.53M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XTZහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.6455 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Tezos (XTZ) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Tezos (XTZ) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.04B USD වේ. Tezos (XTZ) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, Tezos (XTZ) හි ඉහළම මිල 9.17021 USD වේ. Tezos (XTZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Tezos (XTZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 765.48K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

