XPLA (XPLA) යනු කුමක්ද

Xpla is an open-source blockchain hosting a vibrant ecosystem of decentralized applications (dApps) and top-tier developer tools. Xpla is based on Tendermint, a popular blockchain engine based on Byzantine fault-tolerant (BFT) consensus which is robust against double-spend attacks and is tolerant against a set of up to 1/3.Through IBC and COSMOS SDK, the Xpla blockchain can be easily connected with other various chains and is a developer-friendly chain.

XPLA මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ XPLA,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XPLA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ XPLAමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

XPLA මිල ඉතිහාසය

XPLAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XPLAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ XPLA මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

XPLA පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: XPLA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද XPLA (XPLA) හි මිල කීයද? XPLA (XPLA)හි සජීවී මිල 0.0453 USD වේ. XPLA (XPLA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? XPLA හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 36.51M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XPLAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0453 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. XPLA (XPLA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? XPLA (XPLA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 805.95M USD වේ. XPLA (XPLA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, XPLA (XPLA) හි ඉහළම මිල 0.4 USD වේ. XPLA (XPLA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? XPLA (XPLA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 20.53K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

